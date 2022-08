Certains républicains de Caroline du Sud font une pause au bord de l’interdiction de l’avortement

COLUMBIA, SC (AP) – Au cours des trois dernières décennies, les législateurs de la Caroline du Sud ont réduit l’accès à l’avortement, exigeant des échographies, le consentement parental et des périodes d’attente de 24 heures, et interdisant la procédure au début de la grossesse: d’abord après 20 semaines, puis après six heures.

Mais maintenant que la Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie à l’interdiction totale de l’avortement dans l’État, certains font un pas en arrière. Les politiciens, pour la plupart républicains, notent ce qui s’est passé ce mois-ci au Kansas, où près de 60% des électeurs ont rejeté une mesure de vote qui aurait permis à la législature conservatrice de l’État d’interdire l’avortement. Le républicain Donald Trump a obtenu 56% du vote présidentiel de 2020 au Kansas. Trump a remporté 55% en Caroline du Sud.

“Le vote du Kansas confirme ce que la plupart d’entre nous savent”, a déclaré la sénatrice Sandy Senn, la seule sénatrice républicaine à avoir voté contre l’interdiction de l’avortement de six semaines qui a été adoptée il y a 18 mois. “Ce sont les gens de mon parti, presque tous des hommes, qui crient le plus fort que les femmes ne devraient avoir aucun choix dès le moment de la conception.”

Senn dit que bien qu’elle pense personnellement que “tous les bébés devraient naître”, elle pense également que les gens devraient pouvoir décider eux-mêmes de poursuivre une grossesse au cours des premiers mois.

Les législateurs de Caroline du Sud surveillent également d’autres législatures dominées par les républicains. L’Indiana a adopté une interdiction presque totale de l’avortement vendredi après plusieurs jours de débat, tandis que la Chambre et le Sénat de Virginie-Occidentale n’ont pas pu s’entendre immédiatement sur de nouvelles restrictions.

Une interdiction totale de l’avortement avec des exceptions uniquement si la vie de la mère est en danger vient de commencer son chemin à travers l’Assemblée générale de Caroline du Sud. Les audiences des commissions et les débats au sol à la Chambre et au Sénat devront avoir lieu avant que tout projet de loi n’atterrisse sur le bureau du gouverneur républicain Henry McMaster.

Les dirigeants législatifs républicains ont accepté la session extraordinaire après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en juin. Mais au lieu d’une resucée des arguments que les législateurs avaient au début de 2021, lorsqu’ils ont adopté une interdiction des avortements après la détection d’une activité cardiaque – à environ six semaines – certains républicains ont commencé à réévaluer leurs positions.

« C’est comme si vous jouiez avec des balles réelles en ce moment. Ce que vous décidez va avoir un effet immédiat sur beaucoup de Caroline du Sud », a déclaré le représentant républicain Tom Davis, qui a voté pour l’interdiction de l’avortement par activité cardiaque l’année dernière après l’ajout d’exceptions pour les grossesses causées par le viol et l’inceste et celles qui mettre la vie de la personne enceinte en danger.

Davis a déclaré qu’il repensait maintenant toute la question, pesant les droits d’un fœtus à vivre contre les droits de quelqu’un à contrôler son propre corps.

Il dit qu’il tiendra également compte des opinions des habitants de son district côtier aisé autour de l’île de Hilton Head. Et il prévoit d’introduire des mesures pour améliorer les soins prénatals et apporter aux gens un soutien émotionnel et financier plus important pendant et après les grossesses.

Le représentant Bill Taylor se tenait juste derrière McMaster lorsqu’il a signé l’interdiction de six semaines. Le mois dernier, il a envoyé un e-mail à ses électeurs avec le titre en majuscules “WHAT’S THE RUSH”, disant que la Caroline du Sud ne devrait pas se dépêcher d’adopter une interdiction complète maintenant.

Au lieu de cela, l’État devrait prendre du recul de quelques années pour voir comment fonctionne sa nouvelle loi interdisant la procédure après six semaines, a déclaré le législateur républicain. La Caroline du Sud devrait également examiner ce qui se passe dans les États qui ont maintenant une interdiction totale et d’autres qui autorisent les avortements plus tard dans les grossesses et étudier les programmes de placement familial et d’autres services sociaux pour voir ce qui peut être fait pour les aider à gérer un afflux de naissances, a-t-il déclaré. . Environ 6 300 avortements ont été pratiqués en Caroline du Sud en 2021.

« Tant de questions, si peu de réponses et de solutions », a écrit Taylor dans le courriel, qui comprenait également la déclaration : « Je chéris l’incroyable don de la vie de Dieu. J’accepte volontiers l’étiquette pro-vie.

L’une des raisons pour lesquelles certains opposants à l’avortement ne veulent pas attendre pour adopter une interdiction plus stricte de l’avortement est McMaster, qui doit être réélu en novembre. Son adversaire démocrate, Joe Cunningham, a promis d’opposer son veto à tout projet de loi restreignant davantage l’avortement. Les républicains sont à quelques voix des deux tiers nécessaires pour annuler les veto à la fois à la Chambre et au Sénat.

Les opposants à l’avortement ont suivi un long chemin pour amener la Caroline du Sud là où elle se trouve. Les législateurs se sont d’abord ralliés de manière significative à la fin des années 1980, puis ont encore intensifié leurs actions au cours des décennies suivantes.

En 1990, ils ont adopté un projet de loi exigeant le consentement d’un parent ou d’un juge avant qu’un mineur puisse se faire avorter. En 1994, ils ont décrété des exigences strictes pour les cliniques d’avortement. Et en 1997, ils ont adopté une loi interdisant les avortements partiels, qui sont rares.

En 2008, une loi obligeait les mères à signer un formulaire leur disant qu’elles pouvaient passer une échographie avant un avortement et en 2010, une période d’attente de 24 heures a été passée. Une interdiction de l’avortement après 20 semaines, qui, selon les partisans, est le point où un fœtus peut ressentir de la douleur, a été adoptée en 2018. Avant sa décision de juin, la Cour suprême n’avait jamais autorisé les États à interdire l’avortement avant le point d’environ 24 semaines où un le fœtus peut survivre en dehors de l’utérus.

Le sénateur républicain Larry Grooms, qui a fait de la fin de l’avortement l’un des plus gros problèmes de ses 25 années au Sénat, a déclaré qu’il souhaitait une interdiction totale parce que son objectif était de “sauver toutes les vies possibles” – mais il ne le fera pas. exiger une certaine facture car « quand on fait tout ou rien, on peut se retrouver avec rien ».

“Chaque projet de loi pro-vie que nous avons adopté au cours des 25 dernières années a aidé les gens à comprendre l’humanité de l’enfant”, a déclaré Grooms.

Les démocrates de la législature disent qu’il est trop tard pour réfléchir, compte tenu de la décision de la Cour suprême et du fait que l’État a déjà si sévèrement restreint l’avortement. Ils craignent que tout soit sur la table, y compris la criminalisation des femmes qui cherchent à avorter d’une manière ou d’une autre.

“Je pense que nous allons atterrir entre fou et fou”, a déclaré le chef de la minorité démocrate à la Chambre, Todd Rutherford. “Où est cette ligne n’aura aucun sens. Et nous ne devrions pas être dans cette position en premier lieu.

Suivez Jeffrey Collins sur Twitter à https://twitter.com/JSColinsAP.

Jeffrey Collins, l’Associated Press