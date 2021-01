NEW YORK (AP) – La mainmise inébranlable du président Donald Trump sur les républicains à Washington commence à s’effondrer, le laissant plus isolé politiquement qu’à tout autre moment de son administration mouvementée.

Après avoir ébranlé une foule qui a ensuite organisé un siège violent du Capitole américain, Trump semble avoir perdu certains de ses alliés les plus puissants, dont le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham. Deux membres du Cabinet et au moins une demi-douzaine d’aides ont démissionné. Une poignée de républicains du Congrès envisagent ouvertement de se joindre à une nouvelle campagne de destitution.

Un sénateur du GOP qui s’est séparé de Trump dans le passé l’a appelé à démissionner et s’est demandé si elle resterait dans le parti.

«Je veux qu’il sorte», a déclaré la sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska au Anchorage Daily News. « Il a causé suffisamment de dégâts. »

L’insurrection qui a suivi une défaite électorale meurtrière en Géorgie a accompli ce que d’autres points faibles de la présidence de Trump n’ont pas fait: forcer les républicains à réévaluer fondamentalement leur relation avec un dirigeant qui a longtemps abandonné la tradition et le décorum. Le résultat pourrait remodeler le parti, menaçant l’influence dont Trump aspire tout en créant un fossé entre ceux de Washington et les militants dans des pans du pays où le président est particulièrement populaire.

«À ce stade, je ne le défendrai plus», a déclaré Ari Fleischer, un ancien attaché de presse de la Maison Blanche pour George W. Bush et un stratège du GOP qui a voté pour Trump. «Je ne le défendrai pas pour avoir remué le pot qui a incité la foule. Il est seul.

Quand la semaine a commencé, Trump était sans aucun doute la force politique la plus dominante de la politique républicaine et un faiseur de roi pour 2024, sinon le prochain candidat présidentiel du GOP lui-même. Vendredi, il y avait un sentiment croissant qu’il était à jamais terni – et qu’il pourrait être contraint de quitter ses fonctions avant l’expiration de son mandat dans 12 jours.

En l’absence de démission, les appels à une deuxième mise en accusation à Capitol Hill se sont intensifiés vendredi. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que le Congrès entamerait une procédure de destitution à moins que Trump ne quitte ses fonctions «de manière imminente et volontaire».

L’histoire continue

Le président élu Joe Biden ne met pas encore son poids derrière l’effort, suggérant qu’il n’y a pas assez de temps entre maintenant et son investiture le 20 janvier pour poursuivre la destitution ou tout autre recours constitutionnel.

« Je me concentre maintenant, sur le fait que nous prenions le contrôle en tant que président et vice-président, le 20 et que notre ordre du jour avance aussi vite que possible », a déclaré Biden aux journalistes.

Trump a toujours des partisans, en particulier parmi les nombreux électeurs républicains de base et les militants conservateurs au-delà de Washington.

Jeudi matin, il y a eu de vifs applaudissements et des cris de « Nous t’aimons! » lorsque Trump a téléphoné à un petit-déjeuner du Comité national républicain en Floride.

«La grande majorité du comité est en plein déni», a déclaré le membre du Comité national républicain Bill Palatucci, du New Jersey, qui a assisté au petit-déjeuner. « Ils sont prêts à condamner la violence, mais sans aucune référence au rôle du président dans aucune de ces situations. »

Le président insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal. Il continue de dire à ses collaborateurs, du moins en privé, que l’élection lui a été volée. Des responsables républicains dans des États critiques du champ de bataille, son procureur général récemment décédé et une série de juges – y compris ceux nommés par Trump – ont rejeté ces affirmations comme étant sans fondement.

Trump a dû être convaincu d’enregistrer la vidéo publiée jeudi soir dans laquelle il a finalement condamné les émeutiers et reconnu sa défaite de novembre pour la première fois, tout en repoussant initialement la perspective de parler négativement de «mon peuple».

Il a finalement accepté d’enregistrer la vidéo après que l’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, a averti qu’il pourrait être mis en danger pour avoir incité à l’émeute. D’autres, y compris le chef de cabinet Mark Meadows et sa fille Ivanka Trump, ont exhorté Trump à envoyer un message qui pourrait étouffer les discussions sur son éviction forcée de ses fonctions, soit par la destitution, soit par des procédures constitutionnelles décrites dans le 25e amendement.

Et tandis que Trump a reconnu dans la vidéo qu’une nouvelle administration prendrait le relais le 20 janvier, il a également déclaré vendredi qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Biden. Cela fait de Trump le premier président sortant depuis Andrew Johnson il y a 152 ans à ne pas prêter serment de son successeur.

Trump n’a pas l’intention de disparaître du débat politique une fois qu’il aura quitté ses fonctions, selon des assistants qui pensent qu’il reste extrêmement populaire parmi la base républicaine.

De peur qu’il n’y ait de doute, les fausses déclarations de Trump sur la fraude électorale lors de sa perte de novembre ont résonné auprès de centaines de milliers d’électeurs républicains lors du second tour des élections au Sénat en Géorgie cette semaine. Environ 7 sur 10 étaient d’accord avec sa fausse affirmation selon laquelle Biden n’était pas le président légitimement élu, selon AP VoteCast, une enquête menée auprès de plus de 3700 électeurs.

Le principal sondeur républicain Frank Luntz a eu de longues conversations avec des électeurs de la base et des responsables républicains sur la position de Trump depuis le siège.

« Les professionnels fuient un navire en train de couler, mais ses propres partisans ne l’ont pas abandonné, et ils veulent en fait qu’il continue à se battre », a déclaré Luntz. «Il est devenu la voix de Dieu pour des dizaines de millions de personnes, et ils le suivront jusqu’aux extrémités de la terre et de la falaise.

Et en raison de la loyauté continue des électeurs, les élus des régions au rouge profond doivent également rester fidèles au président sortant, même si son propre cabinet ne le fait pas. Dans les heures qui ont suivi l’émeute de cette semaine, 147 républicains au Congrès ont encore voté pour rejeter la victoire de Biden, dont huit sénateurs.

La division dramatique du parti se reflète dans les voies divergentes adoptées par la première liste des perspectives présidentielles républicaines de 2024.

Les sens Josh Hawley, du Missouri, et Ted Cruz, du Texas, ont accepté les appels de Trump à rejeter la victoire de Biden avant et après l’attaque de la foule. Le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, a résisté aux souhaits de Trump, attirant un tweet en colère du président plus tôt dans la semaine.

De telles attaques n’ont pas eu autant de poids à la fin de la semaine qu’autrefois étant donné l’état politique affaibli de Trump. Jeudi, Cotton a réprimandé des collègues républicains comme Hawley et Cruz, qui avaient donné aux électeurs un «faux espoir» que la perte de Trump en novembre pourrait être annulée.

Nikki Haley, qui a été ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous Trump, a tenté de suivre la ligne en condamnant les actions de Trump cette semaine lors d’une réunion à huis clos avec le Comité national républicain.

Elle a loué certaines des réalisations de Trump, mais a prédit que «ses actions depuis le jour du scrutin seront jugées durement par l’histoire».

Pendant ce temps, il n’y a pas de voie claire pour le Parti républicain sans Trump. S’adressant aux journalistes vendredi, même Biden a fait part de ses inquiétudes concernant la santé du GOP.

« Nous avons besoin d’un parti républicain », a déclaré Biden, notant qu’il s’était entretenu avec le sénateur républicain Mitt Romney, un des principaux critiques de Trump. «Nous avons besoin d’une opposition forte et fondée sur des principes.

Pendant ce temps, Trump a tracé des moyens de conserver son influence politique une fois qu’il a déménagé de la Maison Blanche à son domaine en Floride, Mar-a-Lago, plus tard dans le mois.

Croyant que ses partisans resteront avec lui quoi qu’il arrive, il a continué à discuter des principaux défis encourageants contre les républicains qui ne lui ont pas été suffisamment fidèles. Et il a laissé entendre publiquement et en privé qu’il défierait probablement Biden lors d’un match revanche en 2024, bien que la perte de son puissant compte Twitter – qui utilisait ou utilisait la xénophobie pour calomnier un pays définitivement fermé par la société vendredi – pourrait compliquer ses efforts pour gouverner le Parti républicain par peur.

Doug Deason, un donateur basé au Texas qui a siégé au comité des finances de la campagne Trump, a déclaré que les événements de cette semaine n’avaient rien fait pour ébranler sa confiance dans le président républicain.

«Il a été le meilleur président de ma vie, y compris Reagan», a déclaré Deason.

__

Les rédacteurs d’Associated Press Meg Kinnard à Columbia, en Caroline du Sud, et Darlene Superville à Wilmington, Delaware ont contribué à ce rapport.