Certains rendez-vous annulés en raison de problèmes d’approvisionnement

C’est du déjà vu pour certains Américains à la recherche des derniers vaccins contre le Covid-19.

Certaines personnes qui ont eu la chance d’obtenir un rendez-vous pour la dernière formulation reçoivent des avis d’annulation ou se présentent pour apprendre qu’il n’y a pas de dose disponible pour elles. Certains se font dire qu’ils doivent payer plus de 100 $ de leur poche parce que leur assureur ne couvre pas encore les vaccins.

La majorité des sites CVS sont en mesure d’honorer les rendez-vous programmés, mais les retards de livraison dans certains magasins les obligent à reprogrammer les prises de vue, a déclaré un porte-parole de CVS dans un communiqué. La plupart des magasins Walgreens en ont assez un approvisionnement pour les rendez-vous existants et davantage de créneaux sont disponibles au fur et à mesure que les clichés arrivent, a déclaré un porte-parole.

Fabricants de vaccins Moderne et Pfizer ont déclaré avoir expédié des millions de doses depuis que les nouvelles versions ont été approuvées la semaine dernière, et qu’ils en ont bien d’autres à préparer. Moderna, dans un communiqué publié jeudi, a spécifiquement déclaré qu’elle expédiait ces vaccins aux distributeurs et qu’elle travaillerait avec ces intermédiaires pour garantir que ses vaccins parviennent aux pharmacies et autres prestataires.

Un représentant de Cencora a déclaré que le distributeur avait récemment commencé à recevoir les vaccins et à les expédier aux clients. Les représentants de deux autres distributeurs – McKesson et Cardinal Health – n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La nouvelle série de vaccins contre le Covid-19 est la première dans laquelle le gouvernement ne joue pas un rôle de premier plan. Auparavant, le gouvernement achetait les vaccins et les distribuait aux pharmacies, aux cabinets médicaux et à d’autres prestataires.

Désormais, ces fournisseurs achètent les vaccins auprès de distributeurs ou directement auprès des fabricants.

« C’est un tout nouveau territoire avec ces vaccins Covid mis à jour », a déclaré Nate Rockers, propriétaire de Rockers Pharmacy à Paola, Kansas.

Pour la première fois, les prestataires doivent déterminer combien de personnes souhaiteront se faire vacciner. Maintenant qu’ils les achètent, ils doivent payer les doses inutilisées. Cela pourrait créer des retards en cours de route, a déclaré Theresa Tolle, propriétaire de Bay Street Pharmacy à Sebastian, en Floride.

Rockers s’attend à ce que le processus devienne plus fluide au fil du temps, mais reconnaît également que les personnes qui recherchent les clichés les veulent maintenant. Cela laisse les pharmacies comme ses appels et expliquant qu’elles ne peuvent pas encore administrer de vaccins si elles le souhaitent.

Tolle a déclaré que la nature sans précédent du déploiement créait des ralentisseurs.

« Le problème est que nous avons gâté les gens qui l’ont reçu parce qu’il était très disponible une fois sur deux », a déclaré Tolle, ajoutant que la plupart des gens ne réalisent pas qu’il y a une grande différence avec la distribution cette fois-ci.

Il semble encore plus difficile de trouver des vaccins Covid pour les enfants.

CVS a déclaré qu’il s’attend à commencer à recevoir ces doses à la fin de cette semaine et Walmart prévoit qu’elles arriveront après l’arrivée des vaccins pour adultes. Un avis sur le site Web de Walgreens indique que les rendez-vous pour les enfants de moins de 12 ans ne commenceront que le vendredi 29 septembre. .