Les fans de Disneyland désireux de retourner au parc lors de sa réouverture le 30 avril ont eu des problèmes pour acheter des billets.

Certains, jeudi, ont signalé des temps d’attente allant jusqu’à huit heures dans leurs efforts pour faire des réservations pour le parc.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses plaintes sur Twitter concernant les longs délais d’attente, certains fans ont déclaré qu’ils auraient attendu beaucoup plus longtemps qu’eux.

Micci Levy, une résidente de Riverside, a déclaré que sa famille était entrée dans la file d’attente en ligne pour acheter des billets vers 7 heures du matin jeudi et avait finalement acheté leurs billets à 17 heures.

«Je suis un monstre de Disney alors j’attendrais encore plus longtemps. Je suis allé à Touch of Disney la semaine dernière et je me suis littéralement tenu dehors et j’ai pleuré parce que c’est le plus long que je suis parti de toute ma vie. C’est mon endroit heureux. attendez encore plus longtemps pour y aller. Je sais que tout le monde ne ressent pas cela, mais c’est ce que je ressens », a déclaré Levy.

Elle et sa famille ont finalement acheté six billets pour le 7 mai. Levy a ajouté qu’elle avait visité le parc pour la dernière fois le week-end avant sa fermeture le 12 mars 2020 en raison du coronavirus.

Dans le cadre des plans de réouverture de Disneyland et California Adventure, les visiteurs ont besoin à la fois d’une réservation de parc à thème et d’un billet d’entrée valide pour le même parc le même jour pour entrer dans le parc. Les parcs sont également ouverts uniquement aux résidents de Californie.

Étant donné que la capacité sera limitée à 15% en raison des directives de l’État, Disneyland gère le nombre de participants sur un nouveau système de réservation obligeant tous les visiteurs à faire une réservation pour l’entrée à l’avance, a déclaré le parc à thème le mois dernier.

Mais de nombreuses personnes ont signalé de longs délais d’attente pour les réservations et les billets jeudi, certains affirmant avoir attendu plus de sept heures.

D’autres se sont plaints des problèmes rencontrés par le site Web de Disney et ont averti les autres fans via les médias sociaux de rester forts.

Les utilisateurs ont été placés dans une salle d’attente virtuelle avec un message disant: «En raison de la forte demande, cela prend plus de temps que prévu. Nous avons beaucoup d’invités qui accèdent à notre système, vous êtes donc maintenant dans une salle d’attente pour planifier votre visite du parc. »

La page de la salle d’attente a également indiqué aux utilisateurs qu’en raison de la disponibilité limitée, «être dans la file d’attente ne garantit pas la possibilité de faire des réservations».

Le système de réservation de parc à thème a été lancé pour la première fois le 12 avril pour les clients disposant de billets valides existants, qui ont pu commencer à réserver des parcs à thème à la date correspondant à leur billet. Jeudi, les ventes des parcs à thème ont repris pour tous les résidents de Californie, permettant aux visiteurs d’acheter des billets et de faire des réservations.

Le rapport précédent du journaliste d’USA TODAY, Morgan Hines, a été utilisé dans ce rapport.

Erin Rode couvre les villes de l’ouest de la vallée de Coachella, Palm Springs, Cathedral City et Desert Hot Springs. Contactez-la à erin.rode@desertsun.com.