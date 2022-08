Certains propriétaires de Pixel reçoivent par erreur une mise à jour pour Android 12 au lieu de 13

Google a commencé à mettre à jour les pixels pris en charge vers Android 13 hier, mais ce n’est pas ce que certains utilisateurs voient – ​​plusieurs utilisateurs du sous-reddit r/GooglePixel signalent qu’ils ont obtenu une mise à jour basée sur Android 12 à la place.

Ce n’est pas non plus une petite mise à jour, mais un téléchargement assez lourd de 2 Go. Il semble s’agir d’une mise à jour récente (début juillet, selon la version) qui inclut le correctif de sécurité de juillet et un correctif pour un problème de GPS.









Certains propriétaires de Pixel reçoivent une mise à jour Android 12 au lieu de 13 (crédit image : IcerC • Next_trees)

Mais ce n’est pas la mise à jour Android 13 que les gens attendent. Jusqu’à présent, il y a eu des rapports d’Allemagne et du Royaume-Uni, principalement de propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro, mais cela ne se limite pas à ces deux-là. Cela dit, il semble que le problème ne se produise pas trop souvent, mais c’est quelque chose dont il faut être conscient si vous utilisez un Pixel.

Certains utilisateurs ont trouvé une solution de contournement : optez pour le canal bêta, qui téléchargera la version stable d’Android 13, puis désactivez-le. Néanmoins, si vous voyez une notification pour Android 12 au lieu de 13, il serait préférable de suspendre la mise à jour et d’attendre un jour ou deux jusqu’à ce que Google résolve le problème.

La source | Passant par