Certains propriétaires de MacBook alimentés par M1 s’inquiètent de la durée de vie des SSD après avoir remarqué une utilisation inhabituellement élevée

Apple utilise le stockage SSD pour les modèles Mac depuis un certain temps et, comme prévu, les nouveaux MacBook Air 13, MacBook Pro 13 et Mac Mini équipés de M1 utilisent la même technologie de stockage. Récemment, certains utilisateurs de M1-Mac se sont tournés vers les médias sociaux pour soulever des inquiétudes quant à la santé de leur ordinateur en raison de la même solution de stockage. Selon des publications sur Twitter et d’autres forums, certains utilisateurs ont signalé une utilisation excessive du SSD pour écrire et lire des données sur le périphérique Mac M1 nouvellement sorti. Le facteur préoccupant ici est que dans le cas où le SSD de stockage SSD qui est soudé à la carte logique (ou à la carte mère) s’use, la carte entière sera remplacée, et cela ne sera pas bon marché. Cela peut également affecter la santé globale de l’ordinateur.

Selon plusieurs articles (via iMore), certains utilisateurs professionnels des nouveaux Macbooks M1 connaissent des écritures importantes sur le disque dur sur une période relativement courte. Les cas les plus graves ont «consommé» environ 10 à 13% de la valeur TBW maximale garantie du SSD qui se réfère techniquement à la durée de vie du disque de stockage. Un autre utilisateur de Twitter, Longhorn (via MacRumors) M1 Mac a déjà consommé un pour cent de la valeur TBW du SSD, a montré un article. En règle générale, les disques SSD peuvent durer des années et les utilisateurs peuvent ne pas avoir à s’en soucier jusqu’à ce qu’ils mettent à niveau leur système.

Les personnes avec un Mac M1, veuillez lancer `brew install smartmontools && sudo smartctl –all / dev / disk0` et faire un rapport (et quel type d’utilisation vous faites de la machine, en particulier de la RAM) .Je suis à <600 Go sur mon MBP , mais je ne l'utilise pas beaucoup. https://t.co/LbhE9p7FiK – Hector Martin (@ marcan42) 15 février 2021

Cependant, il est également important de noter que presque tous les articles disponibles en ligne ne détaillent pas à quoi servent les appareils et comment les nouveaux Mac équipés de M1 allouent des vitesses de lecture et d’écriture exceptionnellement élevées. Apple n’a pas non plus fourni de détails sur l’inondation des diverses plateformes de médias sociaux. Apple pourrait probablement résoudre le problème via la prochaine mise à jour de macOS Big Sur qui devrait être déployée dans les semaines à venir.