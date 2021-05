Certains préfèrent toujours le vaccin J&J Covid-19 après une pause aux États-Unis, selon une enquête

Moins d’Américains disent préférer le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 après que les États-Unis ont temporairement suspendu son utilisation en avril, mais 17% des Américains dans une nouvelle enquête disent toujours que c’est leur premier choix.

C’est une baisse par rapport à 29% en mars, avant la pause, selon des enquêtes consécutives auprès de plus de 1500 Américains réalisées pour CNBC par la société mondiale de données et de sondages Dynata.

La pause, du 13 au 23 avril, a été recommandée pendant que les régulateurs américains enquêtaient sur des cas rares mais graves de caillots sanguins liés au vaccin. La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé de rétablir l’utilisation du vaccin après qu’un groupe consultatif des CDC a conclu que les avantages du vaccin l’emportaient sur son risque, tout en avertissant que le risque de caillot est plus élevé chez les femmes de moins de 50 ans.

« Ce n’est qu’un seul coup, et c’est un nom de marque bien connu », a déclaré Mark Levine, un membre du conseil municipal de New York qui préside le comité du conseil municipal sur la santé, dans une interview après le vote consultatif du CDC le 23 avril. J’ai certainement parlé à des gens qui m’ont dit qu’ils attendaient de se faire vacciner jusqu’à ce que J&J revienne sur le marché. «

L’enquête Dynata, réalisée du 24 au 27 avril, a montré que davantage de personnes ont déclaré préférer le vaccin Pfizer après la pause J&J; Pfizer en tant que premier choix est passé de 20% en mars à 35% en avril. Le vaccin de Moderna est passé de 10% en tant que premier choix en mars à 17% en avril, et ceux qui ont déclaré préférer l’un ou l’autre de ces vaccins, qui sont tous deux à deux doses et utilisent la même technologie d’ARN messager, sont restés relativement inchangés entre 12 et 13. %.