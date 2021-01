Il est «naturel» que certains plus de 70 ans recevront des vaccins avant les plus de 80 ans, a déclaré un ministre du Cabinet, au milieu des critiques d’une loterie de codes postaux en pleine croissance en Angleterre.

Mais il a refusé de dire comment quelle proportion de plus de 80 ans devrait être vaccinée dans chaque zone avant que les plus de 70 ans ne soient ciblés – autre que de dire que ce doit être «une majorité».

M. Lewis, le secrétaire de l’Irlande du Nord, a été confronté à des questions après que Thérèse Coffey, la secrétaire au travail et aux pensions, ait protesté contre le fait que les «plus âgés et les plus vulnérables» de sa circonscription de Suffolk étaient absents.

« J’ai entendu des gens dire que les personnes âgées de 80 ans et plus et plus de 90 ans n’ont pas été contactées alors que quelque 70 patients et plus dans le même cabinet généraliste ont été invités à se faire vacciner », a-t-elle déclaré.