Certains pilotes de drones ukrainiens craignent de perdre leur avantage sur la Russie

Par Max Hunder

RÉGION DE DONETSK, Ukraine (Reuters) – Les soldats qui pilotent la flotte ukrainienne de petits drones d’assaut bon marché expriment leurs inquiétudes car, bien que pionniers dans leur utilisation, ils sont désormais devancés par leur adversaire alors que Moscou injecte de l’argent et des ressources dans son secteur des drones.

L’utilisation de drones agiles à vue à la première personne (FPV) au combat a été l’une des stratégies à faible coût les plus efficaces utilisées par l’Ukraine pour se défendre contre une invasion à grande échelle de la Russie, son voisin beaucoup plus riche et puissant.

Cependant, Moscou a également progressivement adopté et accru son utilisation de ces drones, initialement conçus pour la course par des amateurs et des passionnés, mais modifiés pour transporter des explosifs, avec un effet dévastateur.

Chaque semaine, les deux pays publient des images de caméras embarquées de FPV, qui coûtent plusieurs centaines de dollars, volant vers et éliminant des chars et des systèmes radar ennemis valant des millions.

Dans un champ de la région orientale de Donetsk où ils étaient venus effectuer un vol d’essai, des pilotes de drones de la 80e brigade d’assaut aéroportée combattant près de Bakhmut ont déclaré que la Russie prenait le dessus grâce à des approvisionnements plus organisés et à des dépenses plus importantes.

“Leurs drones sont toujours dans les airs, de jour comme de nuit. Nous pouvons voir qu’ils ont mis en place une production en série de drones pour la reconnaissance, la surveillance et pour les frappes”, a déclaré un commandant de peloton de drones de 34 ans, qui s’est présenté par son indicatif. “Komrad”.

S’il est difficile d’évaluer avec précision la supériorité numérique russe dans les FPV – et les expériences de l’unité près de Bakhmut ne fournissent qu’un instantané de ce qui se passe – Komrad l’estime à environ le double de ce que l’Ukraine avait sur son secteur du front.

“Les drones changent la donne dans cette guerre. Si nous ratons tout cela, les choses seront difficiles”, a-t-il déclaré.

Komrad affirme que ses équipages peuvent effectuer jusqu’à 40 missions de frappe par jour – mais ce nombre est souvent bien inférieur en raison du manque de drones.

Le sergent principal de la compagnie de drones de la brigade, un ancien dirigeant d’entreprise de 57 ans portant l’indicatif d’appel “Yizhak”, a déclaré que parfois un équipage peut avoir 10 cibles identifiées mais seulement deux ou trois drones.

“Nous pouvons donc en frapper deux ou trois, et nous devons en laisser passer sept parce que nous n’avons rien pour les frapper.”

COURSE AUX ARMEMENTS

La Russie a augmenté sa production de drones FPV cette année. Une entreprise de défense publique russe a annoncé en mai dernier qu’elle prévoyait de commencer à fabriquer jusqu’à 3 000 appareils par mois.

Samuel Bendett, chercheur adjoint principal au Center for a New American Security, a déclaré que la Russie avait considérablement augmenté la production de FPV grâce à des groupes de bénévoles, qui à eux seuls fabriquaient probablement plusieurs milliers de drones par mois, ainsi qu’au secteur de la défense qui augmentait également sa production de drones. de tels drones.

“Cette année a été cruciale pour les efforts russes visant à déployer cette technologie en grand nombre, et un effort encore plus important devrait être attendu en 2024.”

Le gouvernement ukrainien, quant à lui, a financé la production de drones plus gros et à plus longue portée pour la reconnaissance et l’assaut, mais la grande majorité des petits appareils utilisés sur le champ de bataille ont été achetés tout au long de la guerre par des organisations civiques et des dons de particuliers.

Les pilotes de la 80e Brigade affirment que c’est toujours le cas, même si l’État fournit désormais quelques drones FPV.

Le ministre ukrainien du Numérique, Mykhailo Fedorov, a déclaré à Reuters en septembre que l’Ukraine avait multiplié par plus de 100 sa production globale de drones aériens en 2023. Un autre ministre a déclaré en octobre que l’Ukraine fabriquerait « des dizaines de milliers » de drones par mois d’ici la fin de cette année. .

“Nous avons formé des gens, des gens motivés. Mais parfois nous ressentons un déficit, et si le gouvernement met sur les rails la fabrication à grande échelle de ces drones, la balance de la guerre penchera en notre faveur”, a déclaré Yizhak.

(Reportage de Max Hunder ; édité par Tom Balmforth et Alex Richardson)