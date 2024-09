Certains pharmaciens de la Saskatchewan pourront bientôt effectuer des tests pour détecter l’angine streptococcique et les infections de l’oreille

« Nous constatons que cela se répercute sur les pharmacies et, d’une certaine manière, c’est une bonne chose. Cela devrait permettre aux médecins de consacrer plus de temps à s’occuper des patients. »

« Quand nous avons obtenu notre diplôme, on nous a dit qu’il fallait s’attendre à beaucoup de changements », a déclaré le propriétaire de Lorne Drugs à Regina. « Nous pensions qu’il y aurait des changements tous les deux ans, mais maintenant, il semble que ce soit presque mensuel, voire plus souvent que ça. »

Contenu de l’article

Perentes s’est entretenu avec le Leader-Post mercredi après que le ministre de la Santé Everett Hindley a annoncé un projet pilote qui permettra à certaines pharmacies de tester les infections de la gorge et de l’oreille streptococciques, élargissant ainsi une fois de plus le champ d’action des pharmaciens.

Recommandé par la rédaction Les pharmaciens de la Saskatchewan peuvent désormais prescrire des médicaments pour deux autres maladies La province envisage d’élargir le champ d’action des pharmaciens, des services médicaux d’urgence et des infirmières praticiennes

Cette décision survient un peu plus d’un an après que la province a donné le feu vert aux pharmaciens pour prescrire des médicaments de façon indépendante et leur a donné la possibilité de commander ou d’effectuer des tests au point de service (à l’extérieur d’une clinique ou d’un laboratoire). En avril de cette année, le ministère a également consacré 137 000 $ au programme de formation du Collège de pharmacie et de nutrition de l’Université de la Saskatchewan qui permettrait aux pharmaciens en exercice d’être « autorisés à prescrire et à gérer des médicaments pour diverses maladies chroniques ».

Même avant 2023, les pharmaciens étaient en mesure de faire des choses qui auraient été en dehors du « champ de pratique que nous avions il y a 20 ou 30 ans », a déclaré Perentes.