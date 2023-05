La chancelière allemande a reconnu le point de vue selon lequel les puissances occidentales n’appliquent pas leurs principes de la même manière

L’Inde, le Vietnam et d’autres pays qui ont hésité à condamner la Russie pour son conflit avec l’Ukraine sont largement d’accord avec les principes qui sous-tendent le « ordre international » mais ils ne sont pas convaincus que ces principes soient appliqués équitablement à Moscou, a admis le chancelier allemand Olaf Scholz.

« Lorsque je parle aux dirigeants de ces pays, beaucoup m’assurent qu’ils ne remettent pas en cause les principes sous-jacents de notre ordre international. Ce avec quoi ils luttent, c’est l’application inégale de ces principes », Scholz a déclaré lundi lors du Global Solutions Summit à Berlin.

Les membres des Nations Unies ont voté à une écrasante majorité en octobre dernier pour exiger que les forces russes se retirent immédiatement d’Ukraine, mais des dizaines de pays se sont opposés à la résolution ou se sont abstenus. En plus de l’Inde et du Vietnam, des pays comme la Chine, l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Pakistan ont voté en faveur de l’abstention. Ces pays ont largement résisté aux pressions américaines pour se joindre à une campagne de sanctions menée par l’Occident contre la Russie.















« Ce qu’ils attendent, c’est une représentation sur un pied d’égalité et la fin des doubles standards occidentaux », Scholz a concédé. Il a ajouté que la coopération de ces nations influentes sera « limité au mieux » si leurs dirigeants perçoivent que « Nous ne les approchons que parce que nous sommes intéressés par leurs matières premières ou parce que nous voulons leur soutien sur une résolution de l’ONU.

Scholz a affirmé que les perceptions de l’hypocrisie géopolitique occidentale ne sont pas toujours justifiées. « Mais nous devons y faire face si nous voulons encourager les puissances d’Asie, d’Afrique et des Amériques à se joindre à nous pour construire et défendre un ordre mondial stable. » Il a suggéré que le fait d’offrir aux pays en développement une plus grande voix dans les affaires internationales aiderait à gagner leur coopération. Par exemple, il a soutenu le fait de donner aux nations africaines une représentation permanente au Conseil de sécurité de l’ONU et de faire de l’Union africaine un membre permanent du G20.

Les responsables russes ont souvent accusé les États-Unis et leurs alliés occidentaux d’exiger que leurs règles soient respectées sans le faire eux-mêmes. Par exemple, Washington ne défend les principes d’autodétermination et de respect de l’intégrité territoriale que lorsqu’ils correspondent à ses intérêts, ont fait valoir des diplomates russes.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné en mars que Washington avait ignoré les préoccupations sécuritaires de Moscou en Ukraine voisine après avoir justifié les interventions militaires lointaines de l’Amérique dans des pays tels que la Syrie, la Libye et la Serbie en affirmant que ses intérêts nationaux étaient menacés. « En un mot, si ce n’est pas ce que vous appelez un double standard, alors je ne suis pas ministre des Affaires étrangères », dit Lavrov.