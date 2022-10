Alors que la désinformation sur les vaccins COVID-19 se répand, des médecins de partout au Canada affirment que certains patients refusent les transfusions sanguines de donneurs vaccinés, mettant leur santé en danger.

Plus tôt ce mois-ci, un obstétricien de Calgary Le Dr Stephanie Cooper a tweeté cela pour la première foiselle avait rencontré un patient qui avait refusé de recevoir une transfusion sanguine à moins que le sang ne provienne d’un donneur non vacciné.

“Donc – c’était une première pour moi. Un patient a refusé une transfusion sanguine si le donneur avait reçu un vaccin COVID”, a-t-elle tweeté le 2 octobre.

Le tweet de Cooper a reçu des réponses d’autres médecins qui disent avoir rencontré des patients faisant des demandes similaires, y compris d’un obstétricien basé à London, en Ontario. Dre Geneviève Eastabrookqui a tweeté : “Malheureusement, nous avons eu quelques patients ici avec les mêmes croyances.”

Le Dr Davinder Sidhu, chef de la division de médecine transfusionnelle et de transplantation pour le sud de l’Alberta, dit avoir reçu des demandes de sang non vacciné « au moins une ou deux fois par mois au cours des derniers mois ». Dans certains cas, ces préoccupations ont été soulevées par des parents qui ont des inquiétudes accrues au sujet de leurs enfants.

“Certaines des mêmes préoccupations que ces parents ont à propos de la vaccination de leurs enfants, ils ont également à propos des transfusions de personnes vaccinées contre le COVID”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca par téléphone vendredi. “Notre travail pour ces personnes est de fournir les informations, de fournir notre meilleur avis médical basé sur les preuves médicales et scientifiques actuelles et de les guider à travers les risques que nous connaissons avec certitude.”

Mais Sidhu a déclaré qu’il avait également rencontré des personnes qui avaient refusé les transfusions de donneurs vaccinés sur la base de fausses informations provenant de sources douteuses. Certaines de ces sources affirment à tort que les protéines de pointe dans le sang vacciné pourraient d’une manière ou d’une autre nuire aux receveurs ou que recevoir du sang vacciné pourrait altérer l’ADN des patients.

“Actuellement, sur la base de la science que nous connaissons, il n’y a pas de risque accru de recevoir du sang de quelqu’un qui a été vacciné, ou non vacciné d’ailleurs”, a déclaré Sidhu.

La Société canadienne du sang (SCS) est d’accord et affirme que de telles affirmations sont “non prouvées et non fondées”, citant les études de sécurité rigoureuses que ces vaccins ont subies ainsi que la surveillance continue de la sécurité du sang au Canada et dans le monde.

« Dans le cadre de notre mandat de fournir un approvisionnement en sang sûr et accessible aux Canadiens, les professionnels médicaux et scientifiques de la Société canadienne du sang examinent et évaluent attentivement chaque vaccin dont l’utilisation est approuvée au Canada. Santé Canada n’a recommandé ni imposé aucune restriction quant à l’utilisation de les vaccins COVID-19 approuvés et le don de sang”, a déclaré l’agence à CTVNews.ca dans un communiqué jeudi.

CBS note également qu’aucun des vaccins approuvés par Santé Canada ne contient d’agents pathogènes vivants et que le virus SARS-CoV-2 n’est pas transmissible par le sang.

Il n’y a également aucun moyen de répondre aux demandes de produits sanguins de donneurs non vaccinés, étant donné que le statut de vaccination COVID-19 des donneurs n’est pas étiqueté sur les dons de sang. Certains patients peuvent demander du sang spécifiquement à un ami ou à un membre de leur famille dont ils savent qu’il n’est pas vacciné. Cependant, les demandes de dons dirigés ne sont presque jamais accordées, étant donné les énormes défis logistiques pour s’assurer que le bon sang va à la bonne personne.

“Nous nous écartons de tous nos processus de routine lorsqu’il s’agit de sélectionner du sang et des produits sanguins. Et donc en fait, le risque d’erreur humaine et le risque d’autres complications augmentent lorsque nous introduisons ce nouveau facteur compliqué”, a expliqué Sidhu.

Les patients adultes ont toujours le droit de refuser des transfusions sanguines pour quelque raison que ce soit, mais cela comporte d’énormes risques. Bien qu’il puisse exister des traitements alternatifs pour certaines conditions, les transfusions sanguines sont souvent la seule solution pour ceux qui subissent une perte de sang grave.

“Il n’y a vraiment pas d’alternative au sang en ce qui concerne la capacité de transport d’oxygène. Et donc, si vous avez des saignements graves et que vous avez maintenant une décompensation cardiaque, ou que vous avez d’autres complications parce que vous êtes hypovolémique à cause du sang perte, il n’y a pas beaucoup d’options”, a déclaré Sidhu.