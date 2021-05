La condition est causée par un groupe de moisissures appelées mucormycètes qui se trouvent dans le sol et l’air. Les spores peuvent pénétrer dans la circulation sanguine par une coupure ou une abrasion, et ainsi se propager aux yeux, à la rate, au cœur et au cerveau. Ils peuvent également être inhalés par le nez, pénétrant dans les glandes muqueuses, les sinus et les poumons, générant une infection respiratoire.

La mucormycose frappe souvent les immunodéprimés, y compris les diabétiques ou ceux qui prennent des médicaments pour réduire une réponse immunitaire hyperactive. Il semble également affecter encore plus durement ces groupes vulnérables une fois qu’ils ont surmonté les infections à Covid-19.

Un nombre croissant de patients atteints de Covid-19 à travers l’Inde présentent une infection fongique potentiellement mortelle. Dans l’État du Maharashtra, où se trouve Mumbai, plus de 200 patients atteints de Covid-19 récupérés ont contracté une mucormycose, et au moins huit sont décédés par la suite de l’infection, selon les médias locaux.

Les autorités de l’État du Gujarat ont commandé 5 000 doses du puissant agent antifongique amphotéricine B pour faire face à l’augmentation des cas et ont ordonné aux hôpitaux de créer des salles de traitement spéciales pour les personnes infectées.

La semaine dernière, le ministère indien de la Santé a publié un avertissement selon lequel, si elle n’est pas traitée, la maladie pourrait s’avérer mortelle. «Nous avons entendu dire que, dans certaines régions, les personnes infectées par Covid ou rétablies souffrent de mucormycose», A déclaré le Dr VK Paul, chef du groupe de travail Covid-19 du pays, s’adressant aux médias locaux. Cependant, il a averti qu’il y avait « Pas de grosse épidémie » encore, et que lui et son équipe continueraient de surveiller la situation.

Les experts médicaux sur le terrain soupçonnent que l’augmentation des cas peut être le résultat d’une confluence de facteurs, y compris l’utilisation de stéroïdes pour aider à lutter contre Covid-19, et les conditions domestiques moins que sanitaires dans lesquelles les survivants de Covid retournent après l’hospitalisation.

Le Dr Akshay Nair, un chirurgien ophtalmologique basé à Mumbai, a déclaré à la BBC qu’il avait traité des dizaines de patients récupérés de Covid-19 pour le champignon noir en avril, dont 11 avaient besoin de subir une chirurgie oculaire pour empêcher l’infection de se propager à leur cerveau.

