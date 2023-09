Certains patients constatent des retards dans la couverture de leur assurance

Le déploiement d’une nouvelle série de vaccins contre le Covid aux États-Unis connaît un début difficile, car certains patients signalent des retards dans la couverture par l’assurance maladie pour les vaccins.

Les régimes d’assurance privés et les payeurs gouvernementaux tels que Medicare sont tenus de couvrir les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderne , qui est devenu disponible à la fin de la semaine dernière. Les régulateurs américains ont recommandé à tous les Américains âgés de 6 mois et plus de recevoir la nouvelle série de vaccins.

Les Centers for Medicare et Medicaid Services, certains prestataires de soins de santé privés et CVS a confirmé les retards temporaires de couverture et a souligné que les Américains peuvent accéder gratuitement aux vaccins Covid via les régimes d’assurance. Ils ont déclaré que la raison de ces retards était que certains assureurs s’efforçaient toujours de mettre à jour leurs plans pour inclure les nouveaux vaccins.

Douzaine de des postes Les informations publiées sur les réseaux sociaux ces derniers jours montrent que certains patients ont été facturés entre 125 et 190 dollars pour une injection dans les pharmacies. D’autres ont été informés que leurs régimes d’assurance ne couvraient pas encore les nouveaux vaccins.

Les rapports alimentent la confusion parmi les patients assurés quant à savoir s’ils peuvent toujours accéder gratuitement aux vaccins Covid – même après que les responsables de la santé publique les ont rassurés sur le fait qu’ils le pouvaient – ​​alors même que les cas se multiplient à travers le pays.

Cela survient également après un énorme changement dans la façon dont les vaccins Covid sont couverts aux États-Unis.

Le gouvernement transfère les vaccins vers le marché commercial, ce qui signifie que les fabricants vendront leurs nouveaux vaccins directement aux prestataires de soins de santé à plus de 120 dollars la dose. Auparavant, le gouvernement fédéral achetait les vaccins Covid directement auprès des fabricants à prix réduit pour les distribuer gratuitement à tous les Américains.

Un porte-parole de la CMS a déclaré que l’agence était « consciente que certains consommateurs ont eu des difficultés à accéder aux vaccins contre le COVID-19, y compris des refus inattendus de couverture d’assurance au point de service ».

CMS est « en contact étroit avec les plans concernant ces transitions depuis des mois » et recontacte pour s’assurer que ses systèmes sont « à jour et prêts à remplir leurs obligations de fournir une couverture des vaccins Covid-19 aux participants ». , bénéficiaires et inscrits », selon le porte-parole.

Un porte-parole de CVS a déclaré à CNBC que certains payeurs « mettent toujours à jour leurs systèmes et ne sont peut-être pas encore configurés pour couvrir les vaccins COVID-19 mis à jour ». Ils ont ajouté que les équipes pharmaceutiques de l’entreprise peuvent aider les patients à planifier un rendez-vous pour un vaccin à une date ultérieure si leur couverture est refusée.

Sarah Lindsey, propriétaire d’une bijouterie basée en Floride, a fait appel à son propre assureur pour ajouter les nouveaux vaccins Covid à son formulaire.

« Tout membre assuré qui tente de l’obtenir dans une pharmacie se fait dire que ce n’est pas approuvé et qu’il coûtera 155 $. Il n’y a aucune excuse pour cela », a-t-elle écrit lundi dans un communiqué. poste sur X, identifiant Florida Blue, un assureur local Blue Cross Blue Shield.

Un porte-parole de Florida Blue a déclaré qu’un « petit pourcentage » de patients rencontrait des problèmes de couverture, mais l’assureur couvre gratuitement les injections de la plupart des bénéficiaires. Tous les patients assurés qui ont été facturés pour une injection Covid doivent contacter leur pharmacie pour obtenir un remboursement ou déposer une réclamation auprès de Florida Blue.

Pendant ce temps, un porte-parole d’un fournisseur de soins de santé Élevance Santé a exhorté les pharmacies à soumettre à nouveau les demandes de vaccin Covid « afin qu’elles puissent être traitées avec une quote-part de 0 $ ». Ils ont ajouté qu’ils s’attendent à ce que les retards dans la couverture soient rapidement résolus.

Les faux pas de la couverture médiatique surviennent alors que l’on craint qu’un mélange de lassitude face à la pandémie, de croyance que le Covid est « terminé » et de confusion sur les niveaux de risque personnel entravera l’adoption des nouveaux vaccins, conçus pour cibler la sous-variante omicron XBB.1.5.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, seulement 17 % de la population américaine – soit environ 56 millions de personnes – ont reçu les rappels bivalents Covid de Pfizer et Moderna depuis leur approbation en septembre dernier.