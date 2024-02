Certains partisans d’un convoi d’extrême droite se dirigeant vers la frontière texane appellent à la guerre civile

WASHINGTON — Certains partisans d’un convoi de camionneurs composé de patriotes autoproclamés se dirigeant vers la frontière américaine avec le Mexique ont exprimé une rhétorique violente avant les événements prévus samedi.

Les organisateurs du groupe mettent l’accent sur la non-violence, alors qu’ils s’efforcent d’organiser un convoi de la taille dont ils se vantent et assurent à leurs camarades de droite conspirationnistes qu’il ne s’agit pas simplement d’un grand coup monté par le gouvernement.

Les événements « Reprenons notre frontière » ont été annoncés en ligne sous le titre « ASSEMBLÉE PACIFIQUE ET PRIÈRE ». Les organisateurs, qui se désignent eux-mêmes comme « Nous le peuple » et « l’Armée de Dieu », ont lancé un appel à « tous les forces de l’ordre et militaires actifs et retraités, les vétérans, les mamans ourses, les élus, les propriétaires d’entreprises, les éleveurs, les camionneurs, les motards, les médias et les Américains respectueux des lois et épris de liberté » pour les rejoindre lors d’événements prévus dans trois endroits samedi : Eagles Pass, Texas ; Yuma, Arizona ; et San Ysidro, Californie.

Certains médias de droite ont boosté Les organisateurs affirment qu’il y aurait 700 000 participants attendus samedi et des milliers de camions dans le convoi, mais les images et les diffusions en direct du convoi ont indiqué des chiffres beaucoup plus faibles. Une vidéo postée mercredi après-midi a montré quelques dizaines de véhicules et quelques semi-remorques.

“Il est difficile de prédire quelle sera l’ampleur du projet”, a déclaré à NBC News Scot Saks, l’un des dirigeants du groupe.

Les publications sur les réseaux sociaux en réponse aux événements, qui ont été examinées par NBC News, incluent des appels à la guerre civile et à la violence, et les événements ont été annoncés sur des forums nationalistes blancs et sur les armes à feu.

« Tout ce que le gouverneur Abbott a à faire, c’est d’appeler les citoyens et nous sommes armés et prêts », a écrit un intervenant dans une vidéo sur les événements. Une autre affiche indiquait que les membres du convoi devraient apporter leurs « kits afin que si quelque chose tombe en panne, vous puissiez vous protéger et aider ». Un autre utilisateur des réseaux sociaux a publié un mème sur les armes « sans papiers et introuvables » et une note indiquant qu’ils étaient prêts à se joindre à cette « bataille finale pour les Américains ».

Saks, originaire de Californie, a déclaré que le groupe ne cherchait pas de confrontations avec le gouvernement ou les migrants et que quiconque suggérait le contraire sur ses chaînes Telegram n’écoutait pas ce qu’il considérait comme un message clair venant d’en haut.

“Je pense qu’ils sont idiots”, a déclaré Saks à propos des personnes publiant des appels à la violence. « Ils sont stupides. Ce sont des Américains stupides, ce sont des gens stupides. Je veux dire, il est clair que si vous visitez notre site Web avec les messages, ce sont des rassemblements pacifiques.

Les événements prévus samedi surviennent dans un contexte de colère à droite après que la Cour suprême a autorisé la semaine dernière les agents de la patrouille frontalière à retirer les barbelés installés à la frontière par l’État du Texas, qui, selon le gouvernement fédéral, empêchaient les agents de pouvoir atteindre les migrants en détresse. La Maison Blanche et le Sénat négocient également actuellement une législation bipartite visant à imposer des lois plus strictes sur l’immigration et l’asile. Le président Joe Biden a déclaré qu’il fermerait la frontière lorsqu’elle serait « débordée » s’il recevait une nouvelle autorité dans le cadre de cet accord.

Le premier convoi à quitter la Virginie lundi a connu un début un peu difficile, comme le montrent les diffusions en direct publiées par des individus intégrés au convoi. Un journaliste de Wired a décrit le premier jour du convoi comme suit : «un gâchis complet” alors qu’il se dirigeait vers la Floride. En tant que Vice premier signalé, de nombreux partisans potentiels se méfient de l’événement et publient sur les réseaux sociaux qu’ils pensent qu’il s’agit d’une sorte de coup monté du gouvernement. Cela a été un thème majeur des événements conservateurs au lendemain du 6 janvier, avec des millions de partisans de Donald Trump. croire aux fausses théories du complot que l’attaque du Capitole était une mise en place du FBI ou de « l’État profond » pour piéger les Américains de droite.

Pourtant, les événements de samedi ont été rendu public par Représentant Keith Self, R-Texaset a reçu un coup de pouce de l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

« Où sont les hommes du Texas ? Pourquoi ne protègent-ils pas leur État et la nation ? Carlson, qui compte 11,2 millions de followers sur X, a demandé dans un message publié sur le site Web, anciennement connu sous le nom de Twitter. Il a ensuite interviewé l’un des dirigeants du convoi « Take Our Border Back », le Dr Pete Chambers.

Chambers a servi dans la Garde nationale militaire du Texas à la frontière sud, mais a déclaré qu’il avait quitté l’armée en 2022 après près de 40 ans en raison de son opposition aux mandats de vaccination contre le Covid-19. Il devient rapidement une cause célèbre à droite, apparaissant sur douzaines de podcasts et panneaux où il a affirmé avoir été blessé de façon permanente par le vaccin Covid, qu’il avait persuadé des milliers de soldats à la frontière entre le Texas et le Mexique pour refuser les tirs et qu’il aurait été puni pour son militantisme. Chambers a également déclaré qu’il traitait les soldats atteints de Covid avec de l’ivermectine et de l’hydroxychlorure, des médicaments montré être inefficace contre la maladie virale.

Au-delà de la désinformation sur les vaccins, Chambers a promu plusieurs autres théories du complot médicales et gouvernementales, notamment celle des soi-disant mondialistes. sont planifiés une autre pandémie, celle Technologie cellulaire 5G est une menace armée par le gouvernement pour l’existence humaine et que les aliments génétiquement modifiés font partie de un terrain par des « cabales » et des « élites » pour modifier l’ADN humain et contrôler la population.

Chambers a également été présenté dans le film viral anti-vaccin, « Died subitement », en tant que lanceur d’alerte pour avoir révélé ce qu’il prétendait être une augmentation des réactions indésirables aux vaccins parmi l’armée et un complot gouvernemental visant à cacher ces blessures au public, des affirmations qui ont a été complètement démystifié.

Après sa retraite, Chambers a déclaré qu’il avait recruté d’autres militaires à la retraite pour rejoindre sa milice, « The Remnant A-Team », et patrouiller la frontière sud. Le groupe, décrit par Chambers comme un organisme de surveillance de quartier, a été financé en partie par le projet Amériqueun groupe conservateur négationniste qui parraine et plaide en faveur d’audits partisans des élections de 2020 et de modifications des élections futures basées sur des théories du complot non prouvées.

Saks, l’un des membres de l’équipe, a déclaré qu’il espérait que « des milliers » de personnes se présenteraient aux trois événements et a déclaré qu’ils étaient « très bien organisés ». Il l’a qualifié de mouvement « populaire » dirigé par des podcasteurs, des blogueurs et des influenceurs des médias sociaux.

Saks a déclaré que quiconque provoque des troubles lors des événements sera simplement invité à partir, notant que deux des trois rassemblements auront lieu sur une propriété privée, tandis que celui de San Ysidro se déroulera dans un parc public. Et il a exprimé son soutien aux théories du complot selon lesquelles des partisans non-Trump, qu’il s’agisse d’agents fédéraux ou d’antifa, étaient à l’origine des violences lors de l’attaque du Capitole, affirmant qu’il y avait ici « des parallèles avec J6 ».

“Si vous ne pensez pas qu’il y avait des gens qui s’infiltraient et subvertissaient, vous n’avez pas regardé toutes les images dont je dispose”, a déclaré Saks à propos du 6 janvier.

“Ce que je veux dire est évident”, a déclaré Saks. “Je vais vous laisser comprendre cela.”