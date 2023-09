Certains partis ont réduit la publicité Meta, mais les experts disent que c’est une habitude difficile à abandonner

Les partis politiques fédéraux ont divergé dans leurs approches en matière de publicité sur Facebook depuis que la législation destinée à soutenir l’industrie de l’information a déclenché une bagarre publique entre le gouvernement fédéral et le géant des médias sociaux.

Alors que la lutte entre le gouvernement Trudeau et Meta – propriétaire des plateformes Facebook et Instagram – s’est intensifiée après l’entrée en vigueur du projet de loi C-18, également connu sous le nom de Loi sur les nouvelles en ligne, en juin, au moins un parti s’est engagé à garder son argent à l’écart. l’entreprise.

Mais les experts affirment que la publicité politique sur Meta offre toujours une portée inégalée sur les réseaux sociaux et que les partis auraient du mal à la remplacer.

« Pour les vrais acteurs ici qui tentent d’influencer réellement les électeurs à grande échelle avec de vrais budgets, ils ont juste investi tellement d’argent dans ces plateformes au fil des ans, ils ont collecté tellement de données, qu’ils partent de zéro avec quelque chose. autrement, ce n’est pas réaliste », a déclaré Dennis Matthews, président de l’agence de publicité Creative Currency et ancien conseiller en communications de Stephen Harper.

Le Bloc Québécois a adopté la position la plus stricte contre le géant de la technologie. Il a déclaré à CBC News qu’il avait retiré ses publicités en juin et qu’il « ne paierait pas un centime à Meta » à moins que l’entreprise ne se conforme à la loi C-18, qui vise à obliger les sociétés de médias sociaux à rémunérer les agences de presse pour le contenu publié sur leur site. plates-formes.

Ce boycott resterait en vigueur pendant les élections, a déclaré le porte-parole du parti.

Le NPD n’a pas fait de publicité sur Meta depuis le printemps, selon les archives de Meta’s bibliothèque de publicités. Dans une précédente déclaration à CBC News, le parti a déclaré qu’il garderait la porte ouverte aux dépenses liées à la plateforme.

« Pour le moment, le NPD continuera de faire ce que font la plupart des autres partis et continuera de rejoindre les Canadiens avec les différents outils disponibles », a déclaré la directrice nationale du NPD, Anne McGrath, en juillet. Le NPD n’a pas fourni de déclaration mise à jour à CBC News cette semaine.

REGARDER | Justin Trudeau discute du conflit en cours avec Meta : Le Premier ministre affirme que les pays « soutiennent discrètement » le Canada dans la lutte contre le Meta Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que d’autres pays « surveillent de très près » la poursuite du différend entre le Canada et Meta au sujet de la loi sur les informations en ligne.

En réponse au projet de loi C-18, Meta a bloqué l’accès aux informations sur ses plateformes au Canada, affirmant que c’était le seul moyen pour elle de se conformer à ce qu’elle considère comme une législation profondément imparfaite. La position de la Société Radio-Canada est d’appuyer la loi.

Les conservateurs continuent de faire de la publicité sur Meta, qu’ils utilisent pour renforcer les publicités offensives sur des sujets comme la taxe sur le carbone et la politique du gouvernement en matière de logement. Sarah Fischer, directrice des communications du parti, a déclaré à CBC News que les conservateurs n’avaient pas réduit les dépenses liées à la plateforme.

Le Parti libéral du Canada a également dépensé de l’argent sur les plateformes Meta au cours de l’été, malgré le fait que le gouvernement fédéral lui-même ait réduit ses dépenses publicitaires. Les libéraux ont refusé de commenter leur stratégie publicitaire lorsqu’ils ont été interrogés par CBC News.

Au Québec, la Coalition Avenir Québec et le Parti Québécois, au pouvoir, ont boycotté la publicité Meta, tandis que Québec Solidaire et les Libéraux du Québec ont continué à faire de la publicité à l’approche des élections partielles du 2 octobre, mais avec de petits montants en jeu. .

Aucune alternative « naturelle »

Matthews a déclaré qu’il était logique que les libéraux fédéraux – qui étaient considérés comme des pionniers de la publicité numérique au Canada en 2015 – ne soient pas disposés à fermer la porte à la plateforme.

« Si vous êtes en colère contre Meta, cela peut être une position du gouvernement. Cela peut même être leur position personnelle. Mais la réalité est qu’ils ont tellement investi dans la plateforme au fil des ans », a-t-il déclaré.

« Meta est la plateforme en ligne dominante [for] atteindre les électeurs. Et donc il n’y a pas de nombre naturel deux vers lequel aller ici. »

Alex Marland, professeur de sciences politiques à l’Université Acadia, a déclaré que les libéraux sont confrontés à un choix entre exploiter une stratégie de publicité numérique de longue date et rester cohérents dans leur message.

« Le défi, je pense, pour eux, c’est qu’ils doivent décider si [it’s] cela vaut le genre d’allégations d’hypocrisie qui pourraient surgir si un gouvernement libéral disait qu’il s’y oppose, et pourtant le parti politique dit que tout va bien. Jusqu’à présent, ils ont réussi à marcher sur la corde raide », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas sûr que le Canadien moyen y prête attention, c’est probablement pour cela. Mais dans le feu d’une campagne électorale ? »

Lors d’un congrès en 2016, Tom Pitfield (à droite), stratège numérique en chef des libéraux, s’entretient avec ses homologues de la campagne Hillary Clinton 2016 et de la campagne primaire de Bernie Sanders. (John Woods/La Presse Canadienne)

Marland a également averti que la publicité n’est qu’une facette des communications politiques – et que les partis sont souvent plus intéressés à créer des listes qui leur permettent d’orienter les électeurs vers un plus grand engagement.

Meta reste également une solide plateforme de choix pour les groupes d’intérêt. Des organisations comme Pathways Alliance, Environmental Defence Canada, le Congrès du travail du Canada et la Fédération canadienne des contribuables ont dépensé des milliers de dollars en publicités au cours du mois dernier.

Meta elle-même a été celle qui a le plus dépensé en publicité politique au cours des derniers mois. Il a perdu plus de 600 000 $ depuis juillet en publicité informer les utilisateurs comment il répond au C-18.

Les libéraux pourraient rester à l’écart de Meta, dit un professeur

Thierry Giasson, professeur de sciences politiques à l’Université Laval, a également souligné la probabilité que des partis soient accusés d’hypocrisie pour avoir pris des positions dures contre Meta tout en continuant à faire de la publicité sur ses plateformes.

Giasson a déclaré que cela présente aux électeurs une contradiction entre les positions idéologiques des partis et les actions qu’ils entreprennent en tant qu' »organisations politiques dont le but est de gagner les élections ».

Il a également déclaré que même si les libéraux fédéraux, en retard dans les sondages, lanceront probablement une grande campagne de communication dans un avenir proche, Meta n’y jouera pas de rôle.

« Il n’est pas question que les libéraux fassent de la publicité sur les plateformes Meta et peut-être sur d’autres médias sociaux » pendant le conflit actuel, a-t-il déclaré.

Matthews a déclaré que les tensions internes entre la rhétorique publique d’un parti et sa machine électorale ne sont pas nouvelles.

« Je suis sûr qu’il y a eu des moments où les partis politiques ont été frustrés par un réseau d’information diffusé, et leur appareil politique continue de faire de la publicité sur ce réseau, ou frustré par la couverture médiatique et continue d’acheter des publicités dans les journaux », a-t-il déclaré. .

Matthews a dit douter que les effets publicitaires de la confrontation entre Ottawa et Meta se prolongent au-delà du moyen terme.

« Je ne pense à rien autour [C-18] change fondamentalement le paysage de la publicité numérique pour les partis politiques au Canada », a-t-il déclaré.