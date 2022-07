Certains parents veulent que le “Gender Queer” controversé soit retiré de la bibliothèque de l’école secondaire de Barrington – Shaw Local

La controverse continue de tourbillonner dans le district 220 de l’unité communautaire de Barrington à propos du livre “Gender Queer”, alors que les parents qui s’opposent à sa présence dans la bibliothèque du lycée de Barrington et ceux qui le soutiennent se sont de nouveau exprimés mardi devant le conseil scolaire.

Pendant ce temps, les responsables du district disent qu’ils procèdent à un examen formel des mémoires pour déterminer s’ils appartiennent aux étagères de la bibliothèque.

Écrit par Maia Kobabe, “Gender Queer” a déclenché des débats similaires dans les écoles à travers le pays, y compris Downers Grove High School District 99 et Antioch Community High School District 117. Plus tôt cette année, l’American Library Association l’a nommé le livre le plus contesté de 2021 .

Présentant une mise à jour lors de la réunion du conseil d’administration de mardi, le surintendant Robert Hunt a déclaré que le district suivait ses procédures d’évaluation du livre, qui ne fait pas partie du programme du district, n’est utilisé dans aucun matériel pédagogique et n’est pas disponible dans les bibliothèques des collèges.

« L’examen de l’école est terminé, et cela a été partagé avec le conseil scolaire. Et nous allons de l’avant avec l’examen au niveau du district en ce moment. Ce processus est en cours », a déclaré Hunt.

L’examen du district devrait être terminé à temps pour la réunion de septembre du conseil scolaire, a-t-il déclaré.

Katie Karam, membre du conseil d’administration, a déclaré que le gros problème implique une discussion sur la manière dont le district organise les livres pour les bibliothèques scolaires et sur ce qui devrait être considéré comme du matériel sexuellement explicite.

La réunion de mardi a été très chargée, avec des commentaires publics prolongés et souvent émouvants de la part de ceux qui considèrent le livre comme pornographique, de ceux qui défendent la liberté de lire et de ceux qui soutiennent les étudiants LGBTQ+. Beaucoup portaient des pancartes avec des slogans tels que “Nos enfants doivent apprendre à penser et non quoi penser”.

Jenna Shields, un parent du district, a déclaré qu’une pétition en circulation exprimant la nécessité de “filtrer le contenu obscène et pornographique sur tous les médias et ressources” a déjà reçu plus de 1 300 signatures.

“Ce contenu a été promu par les enseignants et est disponible pour nos élèves”, a-t-elle déclaré. «L’idée que les parents doivent filtrer cela ou se retirer systématiquement est inacceptable. Bien que de nombreuses politiques existent pour lutter contre le contenu obscène ou pornographique, la politique de la bibliothèque scolaire doit encore être mise à jour. »

Elle a appelé à un groupe de travail indépendant comprenant des parents, ainsi qu’à un système de notation et “un moyen de signaler un contenu inapproprié”.

Le commissaire du comté de Cook, Kevin Morrison, le premier commissaire ouvertement LGBTQ + du comté, a déclaré que le “vitriol et la rhétorique” entendus lors de la réunion et des sessions précédentes du conseil d’administration du district 220 montrent que le problème concerne plus d’un livre.

“Les mots que nous entendons ne sont pas différents de ce que nous voyons dans d’autres parties du pays avec une législation anti-LGBTQ en cours”, a-t-il déclaré. « Et nous savons que ce langage est dangereux. Cela provoque des violences. »

https://www.dailyherald.com/news/20220713/some-parents-want-controversial-gender-queer-removed-from-barrington-high-school-library