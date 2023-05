Certains ordres d’évacuation sont levés dans l’intérieur de la Colombie-Britannique alors que la menace d’inondation s’atténue

L’état d’urgence local a été annulé samedi dans la ville de Grand Forks, dans le sud de l’intérieur, en Colombie-Britannique, tandis que certains ordres d’évacuation de propriétés menacées d’inondation ont également été levés.

Le district régional de Kootenay Boundary (RDKB) a déclaré dans un communiqué dimanche après-midi que la diminution des pluies dans la région avait entraîné une réduction des niveaux d’eau dans certaines rivières et ruisseaux.

Le district régional a annulé un ordre d’évacuation pour 34 propriétés dans la ville d’environ 4 000 habitants, située à 500 kilomètres à l’est de Vancouver.

Cet ordre a été rétrogradé en alerte d’évacuation. Les ordres d’évacuation restent pour au moins 29 autres propriétés, tandis que des centaines restent également en alerte d’évacuation dans la région.

L’état d’urgence local à Grand Forks a été annulé & l’ordre d’évacuation pour 34 propriétés sur la 12e rue à Grand Forks a été rétrogradé à une alerte. Autres commandes & les alertes restent en vigueur. Continuez à prendre des précautions. pic.twitter.com/z8Nr6Xxj6r —@RDKB_Emergency

Mark Stephens, responsable des programmes d’urgence chez RDKB, a déclaré dimanche que les rivières Kettle et Granby en crue atteignent maintenant leur crête et que la menace d’inondation diminue dans la région.

« Nous avons vu un répit de la météo », a-t-il déclaré. « Nous sommes optimistes, nous verrons le niveau des rivières ici commencer à baisser. »

Le maire de Grand Forks, Everett Baker, a déclaré qu’aucun dommage matériel n’avait été signalé à la suite de l’inondation.

Il a déclaré que la ville avait appris d’une inondation dévastatrice en 2018 qui avait détruit près de 100 maisons. Depuis lors, il a dépensé environ 40 millions de dollars pour acheter des propriétés dans la plaine inondable et investir dans des infrastructures de protection telles que de nouvelles digues et des stations de pompage.

« Je suis heureux de voir que l’eau reste dans la rivière et non au centre-ville », a-t-il déclaré.

Restes d’urgence de Cache Creek

À Cache Creek, un village situé à environ 350 kilomètres au nord-est de Vancouver, l’état d’urgence local reste en place et a été prolongé jusqu’au 13 mai.

Les responsables du village ont déclaré que 21 propriétés restaient sous ordre d’évacuation, tandis que 12 autres étaient toujours en état d’alerte. Les équipes ont apporté des sacs de sable, nettoyé l’asphalte et mis en place un monticule de terre à un endroit clé le long du ruisseau près de Quartz Road afin d’éviter de nouvelles inondations.

Les conséquences des inondations à Cache Creek, en Colombie-Britannique, vues le samedi 6 mai 2023. (Jordanie Tucker/CBC)

Plus tôt dans la semaine, la montée des eaux du ruisseau a inondé des parties du village, traversant sa caserne de pompiers, inondant plusieurs entreprises et fermant temporairement les autoroutes 1 et 97.

« L’eau reste dans le canal maintenant », a déclaré le maire de Cache Creek, John Ranta. « Et elle ne semble pas circuler autour ou à travers la caserne de pompiers comme elle l’était ces derniers jours. »

La députée de BC United, Jackie Tegart, dont la circonscription de Fraser-Nicola comprend Cache Creek, a rencontré des résidents de la ville samedi. Elle a dit que les gens espèrent que le pire de la menace d’inondation est passé.

« Les gens sont fatigués », a déclaré Tegart. « Putain, sont-ils fatigués. »

Une vue aérienne de Cache Creek, en Colombie-Britannique, inondée le 3 mai 2023. (Kevin Scharfenberg)

Dimanche, environ la moitié de la Colombie-Britannique restait sous surveillance, avertissement ou avis d’inondation.

Un avertissement d’inondation est également resté en place pour Whiteman Creek dans l’Okanagan, où la bande indienne d’Okanagan a déclaré qu’elle continuerait de surveiller la situation tout en enlevant le limon et les débris afin de minimiser les dommages causés par la montée des eaux.

À Cache Creek, Ranta a déclaré que même si le village est encore dans la phase de réponse à l’urgence, il y aura également un long processus de nettoyage en raison des inondations de la semaine dernière.

« Il y a, vous savez, six ou huit pouces de limon, de roches, de gravier et ainsi de suite autour de la caserne de pompiers », a déclaré Ranta. « Et d’autres entreprises ont du travail à faire. Ils ont subi pas mal de dégâts à la suite des inondations, et je pense que nous aurons des mois dans la phase de récupération.

Le village reste également vigilant face aux nouvelles inondations qui pourraient survenir, a déclaré Ranta.

Tegart a déclaré que les habitants de la région lui avaient dit qu’ils souhaitaient que le gouvernement provincial s’engage dans une «planification globale» pour tenter de limiter la menace d’inondation annuelle.

« Chaque année, les gens regardent avec inquiétude le début de la crue », a déclaré Tegart. « Nous savons où l’eau monte. Pourquoi ne faisons-nous pas le travail avant qu’il n’arrive ? »