Certains ordres d’évacuation annulés alors que la menace d’inondation diminue à Cache Creek

Le 15 mai, le village de Cache Creek a annulé plusieurs ordres d’évacuation qui ont été mis en place la semaine dernière en raison de la menace d’inondation dans la communauté, avec plusieurs propriétés sur Old Cariboo Road, Nugget Road et Collins Road rétrogradées d’un ordre d’évacuation à une alerte d’évacuation. . Au 16 mai, cependant, les résidents de la route transcanadienne 701 (Sage and Sands Trailer Park) étaient toujours sous le coup d’un ordre d’évacuation, car la digue doit être évaluée par des ingénieurs professionnels.

L’ensemble du village est soumis à des restrictions d’eau de phase 1, à l’exception des propriétés situées aux 944, 956 et 1055 Old Cariboo Road, qui restent soumises à des restrictions de phase 4 (utilisation essentielle uniquement). L’ensemble du village fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau jusqu’à nouvel ordre, et les résidents pourraient remarquer une diminution de la pression de l’eau et une augmentation de la turbidité dans leur eau municipale. Les résidents sont également avertis de rester à l’écart de toutes les berges, car elles ont été gravement minées et ne sont pas sûres.

Le ministère des Transports travaille sur des tronçons de l’autoroute traversant la communauté qui ont été minés ou emportés. L’agente d’information Wendy Coomber a déclaré que même si l’on espérait qu’une solution temporaire serait en place pour le long week-end de la fête de Victoria le 19 mai, la circulation dans la communauté est toujours à voie unique alternée et les voyageurs doivent s’attendre à des retards.

Cependant, elle a ajouté que la plupart des entreprises de la ville ont rouvert, tout comme l’école primaire de Cache Creek. Il a rouvert le 15 mai, après avoir été fermé pendant plus d’une semaine, les élèves étant transportés par bus à l’école communautaire Desert Sands à Ashcroft.

Coomber dit que Quartz et Stage Roads ont rouvert à la circulation, bien que le tronçon de Quartz Road entre l’autoroute 1 et Stage Road reste fermé. Elle ajoute que les travaux se poursuivent pour enlever les tonnes de boue et de débris du village, et que le Centre des opérations d’urgence a passé un contrat avec un responsable des débris pour élaborer un plan de gestion des débris.

« Ils ont préparé une trousse pour les résidents sur ce qui sera et ne sera pas accepté à l’Éco-Dépôt, comment se débarrasser des matières dangereuses et des conseils sur la façon de se débarrasser des sédiments et des débris de bois. »

La caserne de pompiers était lavée sous pression et l’équipement y était réinstallé. « C’est structurellement correct, mais il faudra un peu de travail ici et là pour réparer les zones endommagées. »

Bien que le coût du nettoyage, des réparations et des autres dépenses associées n’ait pas été déterminé, Coomber dit que le coût pour le village après l’inondation de 2020 était d’environ 700 000 $, ce qui n’inclut pas le coût des dommages subis par les entreprises et les résidents. Elle s’attend à ce que le coût pour le village cette année puisse dépasser 1 million de dollars.

Le 16 mai, la province a annoncé que l’aide financière en cas de catastrophe (AFD) est disponible pour les Britanno-Colombiens éligibles qui ont été touchés par les inondations entre le 27 avril et le 16 mai. Cette aide couvre toutes les communautés autochtones, les zones électorales et les municipalités touchées par les inondations dans la zone géographique. les limites de certaines zones, dont le village de Cache Creek et la Première Nation de Bonaparte.

DFA est disponible pour les propriétaires, les locataires résidentiels, les propriétaires d’entreprise, les gouvernements locaux, les communautés autochtones, les agriculteurs, les propriétés appartenant à des sociétés et les organisations caritatives qui n’ont pas pu obtenir d’assurance pour couvrir les pertes liées à une catastrophe. En vertu de la réglementation, DFA n’est pas en mesure d’indemniser les pertes pour lesquelles une assurance était raisonnablement et facilement disponible.

Les personnes concernées peuvent accéder à l’application DFA en ligne à http://www.gov.bc.ca/disasterfinancialassistance. Les demandes doivent être soumises au ministère de la Gestion des urgences et de la préparation climatique dans les 90 jours suivant la déclaration de l’événement.

Les zones géographiques de cet événement peuvent être étendues à mesure que des informations supplémentaires concernant les impacts deviennent connues.

Une aide financière est fournie pour chaque réclamation acceptée à hauteur de 80 % du montant total des dommages admissibles qui dépasse 1 000 $, jusqu’à un paiement maximal de 400 000 $. Les réclamations peuvent être faites dans plus d’une catégorie (par exemple, propriétaire et propriétaire de ferme), et un propriétaire ou un locataire résidentiel doit démontrer que la maison est sa résidence principale. Les propriétés saisonnières ou récréatives ne sont pas admissibles à l’aide.

DFA est destiné à compenser les pertes soudaines, inattendues et non assurables. Cela peut inclure les réparations du bâtiment, le remplacement des effets personnels essentiels, l’équipement et l’inventaire éligibles, ainsi que le nettoyage et l’enlèvement des débris. DFA se limite à réparer les dommages réels causés par une catastrophe spécifique qui a été déclarée éligible à une indemnisation.

Des températures anormalement élevées dans la région avaient soulevé des inquiétudes quant à une fonte des neiges soudaine et rapide entraînant une augmentation des inondations dans la rivière Bonaparte au cours de la fin de semaine du 12 mai, mais cela ne s’est en grande partie pas concrétisé.

« En regardant les graphiques du BC River Forecast Center, nous n’avons pas été touchés par la fonte des neiges », dit Coomber.

« S’il restait de la neige dans le bassin versant, cela n’a pas eu d’impact sur le niveau d’eau de la Bonaparte, qui tend à baisser, donc c’est une bonne nouvelle pour nous.

Elle note que si le volume d’eau dans le Bonaparte la semaine dernière a atteint des niveaux historiques, l’eau ne dépassait pas la rive comme elle l’a fait en 2020.

« Nous semblions avoir une rivière plus étroite à l’époque, mais beaucoup de gens ont perdu des arrière-cours et d’autres propriétés en 2020, il y a donc une plus grande portée d’une rive à l’autre ces jours-ci. »

Le parc de Cache Creek reste fermé en raison des inondations, qui ont été causées par l’eau qui s’infiltre de la nappe phréatique, et non par les inondations de surface. Les gens sont priés de rester hors du parc jusqu’à nouvel ordre, pour des raisons de sécurité et pour éviter d’autres dommages à l’herbe et au sol. L’inondation est largement confinée à l’arrière du parc près de la concession.

