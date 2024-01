Certains ont été évacués le long de la rivière Kankakee dans l’Illinois en raison de la fonte de la banquise

WILMINGTON, Illinois. – Plus d’une douzaine d’habitants de Wilmington, dans l’Illinois, ont été évacués de leur domicile après que la rivière Kankakee a connu une montée des niveaux d’eau due aux embâcles vendredi.

Les autorités ont signalé une montée de 3 pieds du niveau de la rivière en une heure et les autorités du comté de Will disent qu’elles surveillent de près la situation, car les eaux turbulentes de la rivière et les obstacles gelés ont créé des conditions dangereuses.

Le service météorologique national de Chicago a émis un avertissement de crue éclair pour le sud-ouest du comté de Will, appelant à un risque élevé et continu d’inondation le long de la rivière Kankakee.

L’embâcle sur la rivière devrait se briser complètement vendredi, entraînant un risque accru d’inondation de Wilmington à Phalen Acres. La fonte des glaces et les eaux de ruissellement entraîneront un débit d’eau imprévisible et une forte probabilité d’inondation dans les zones basses. Agence de gestion des urgences du comté de Will averti.

“C’est un jeu d’attente en ce moment”, a déclaré Dennis Houseman, directeur des services d’urgence et de l’agence de catastrophe de Wilmington, à FOX 32 à Chicago. “Mère Nature est la seule à savoir ce qui va se passer et elle ne nous parle pas pour le moment. Nous survivrons à cela. Je veux dire, je vous garantis une chose : ce sera parti en juin !”

Qu’est-ce qu’un embâcle et sont-ils dangereux ?

Ces embâcles peuvent se former sur les rivières lorsque les glaces se brisent et rester bloqués en aval. Lorsqu’ils sont combinés à un débit fluvial plus rapide, ils peuvent provoquer des refoulements et des inondations. Les changements de température peuvent également entraîner des inondations dans les cours, parcs et routes situés à proximité du fleuve.

Après avoir passé plusieurs jours enfermés dans un froid arctique avec des températures descendant jusqu’à -8 dimanche, les températures se sont réchauffées jusqu’à 40 degrés jeudi et vendredi alors que la situation météorologique s’inversait.

“La montée des cours d’eau peut provoquer la rupture et le blocage de la glace de différentes manières à différents endroits”, a déclaré Tom Murray, directeur adjoint en chef de l’agence de gestion des urgences du comté de Will, à FOX 32. “Les inondations peuvent donc réellement se produire n’importe où dans la zone où nous avons de la glace. maintenant. Soyez conscient de ce que fait la rivière. Ayez un plan.

14 personnes évacuées en toute sécurité de la montée des eaux

Jeudi soir, des crues soudaines ont été signalées dans le centre-ville de Wilmington, sur les îles du nord et du sud. Un 911 inversé a été envoyé aux résidents pour les informer de la montée des niveaux d’eau et de la nécessité d’évacuer, a indiqué l’agence de gestion des urgences du comté de Will.

Des équipes de sauvetage aquatique ont été déployées et tous les habitants de l’île ont été évacués. Au total, les autorités ont indiqué que 14 personnes avaient été évacuées avec succès vers un abri temporaire.

“Les inondations dans le centre-ville de Wilmington sont actuellement limitées aux îles du nord et du sud”, a déclaré l’agence de gestion des urgences du comté de Will. “Cependant, la glace reste solide sur la rivière Kankakee et les niveaux d’eau augmentent régulièrement en raison du ruissellement et de la fonte des glaces.”

Un résident local qui possède une résidence d’été le long de la rivière a noté des changements importants au cours de la semaine dernière.

“Cela a atteint un niveau fou, s’est stabilisé, et maintenant que les choses se brisent en amont et en aval, je pense que nous allons encore avoir des ennuis”, a déclaré Bob Dobczyk à FOX 32. “Quand (la glace commence) se bloque à nouveau, l’eau n’a nulle part où aller.

Des embâcles coulaient également jeudi sur la rivière Wabash dans le comté de Tippecanoe, en Indiana. Le Service météorologique national a averti que des inondations dues aux embâcles sont encore possibles dans les voies navigables de tout l’État.

Plusieurs États américains se préparent à des risques d’inondations ce week-end alors que des embâcles sont attendus. En raison des fortes pluies et des embâcles persistants, le service météorologique national a émis des alertes d’inondation pour six États.

Dans le Michigan, la combinaison de la fonte des neiges et des précipitations récentes a provoqué la crue des rivières, entraînant des inondations à l’ouest et au nord de Détroit.

Un autobus scolaire s’est aventuré dans une eau trop haute, obligeant les membres des pompiers de Détroit à se mettre en mode sauvetage.

Tous les étudiants et le personnel à bord seraient en sécurité, selon FOX 2 à Détroit.

Les résidents devraient prêter une attention particulière aux avertissements d’inondation au cours des prochains jours, car le déplacement des glaces peut également causer des dommages aux propriétés voisines.