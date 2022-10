Certains nouveaux maires de la Colombie-Britannique sont familiers, d’autres marquent des premières historiques après le vote municipal – Kelowna Capital News

Près de la moitié des 162 villes, villages, districts et villages de la Colombie-Britannique ont un nouveau maire élu après la fin des élections municipales ce week-end, mais certains des nouveaux visages sont très familiers et, dans un cas, aucune décision n’a été prise.

Lorsque les maires acclamés et les titulaires réélus sont retirés du mélange, un peu moins de 80 nouveaux maires attendent l’investiture, prévue le mois prochain.

Certains d’entre eux ne sont pas étrangers au travail, notamment John Ranta à Cache Creek, Herb Pond à Prince Rupert et Mark Sager à West Vancouver, qui ont tous occupé le poste auparavant.

Simon Yu à Prince George rejoint Ken Sim à Vancouver, alors que les deux hommes deviennent les premiers d’ascendance chinoise élus maires de leurs villes.

Outre Prince George et Vancouver, les autres grandes villes de la Colombie-Britannique avec de nouveaux maires sont Victoria, Surrey, Abbotsford, Kelowna, Kamloops et Prince Rupert.

Mais à Canal Flats, les résidents devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour un résultat car les deux prétendants, Doug McCutcheon et Mark Doherty, ont chacun reçu 158 votes, forçant soit un second tour des élections, soit un tirage au sort, si cette communauté d’East Kootenay le règlement électoral permet.

Élection C.-B. 2022