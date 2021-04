Environ un Américain sur 10 n’a pas reçu sa deuxième dose programmée de vaccin COVID-19, et bien que cela inquiète les épidémiologistes, le suivi est bien meilleur que les autres vaccins à deux doses pour adultes.

Selon des données récentes des Centers for Disease Control and Prevention, environ 92% des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna COVID-19 sont revenues pour leur deuxième injection.

Les experts ont noté que ces chiffres d’achèvement pour le régime à deux doses des vaccins les plus largement utilisés contre le coronavirus sont un motif de célébration.

«Avec le plus grand programme de vaccination de masse de l’histoire, 92% des personnes qui reviennent pour leur deuxième injection est une énorme victoire», a déclaré le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

Le deuxième coup est important car il offre une immunité plus forte contre le COVID-19. La première dose, appelée dose d’amorçage, introduit le corps à la protéine de pointe à la surface du virus SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19. Le second renforce cette réponse immunitaire afin que le corps soit prêt à combattre le virus s’il est exposé.

«C’est la raison pour laquelle nous devons continuer à sensibiliser les gens pour les convaincre de la raison pour laquelle il est si important pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leur communauté d’achever le composant complet des vaccins», a déclaré le Dr Anthony Fauci a déclaré lundi dans une mairie de la Harvard Chan School of Public Health.

«C’est la cerise sur le gâteau de la crème glacée. Elle renforce votre système immunitaire et aide à vous assurer une protection à long terme», a déclaré le Dr William Schaffner, professeur et expert en maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine de Nashville.

Les taux élevés de vaccination complète peuvent être en partie dus au fait que les gens comprennent mieux les risques du COVID-19 par rapport à d’autres maladies évitables par la vaccination, a déclaré Katia Bruxvoort, épidémiologiste des maladies infectieuses au Kaiser Permanente Southern California Department of Research & Evaluation. .

«La vie de la plupart des gens a été directement affectée par le COVID-19, par la maladie, la perte d’un être cher, des perturbations au travail et à l’école et d’autres changements», a déclaré Bruxvoort, qui étudie la prise de vaccins à doses multiples.

«Il y a un plus grand sentiment d’urgence d’être complètement vacciné pour se protéger et protéger les autres, et pour que la vie revienne à la normale», a-t-elle déclaré.

Plus il y a de personnes complètement vaccinées avec ces vaccins COVID-19 puissamment efficaces, mieux c’est. Sur les 75 premiers millions d’Américains à être complètement vaccinés avec les deux doses, seuls 5 800 ont eu des infections par la suite, selon le CDC.

«Les personnes entre le premier et le deuxième vaccin peuvent certainement être infectées, en particulier dans les endroits où le taux de cas est élevé, nous encourageons donc tout le monde à se faire vacciner, a déclaré Gandhi.

Vaccins Pfizer-BioNTech et Modernanécessitent deux doses à 21 jours et à 28 jours d’intervalle, respectivement. Ils représentent 224 millions des 232 millions de doses administrées jusqu’à présent aux États-Unis.

Le vaccin Johnson & Johnson, qui a été brièvement interrompu pendant que les responsables de la santé enquêtaient sur un effet secondaire très rare, ne nécessite qu’un seul coup. Parce que c’est « un et fait », il est particulièrement utile pour les populations difficiles à atteindre et pour les personnes qui ont du mal à revenir pour une deuxième dose, a déclaré Schaffner.

Le CDC note que le nombre réel de personnes qui ont manqué leur deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNtech ou Moderna est probablement inférieur à 8% car certaines peuvent avoir reçu des doses.de différentes organisations qui peuvent ne pas être connectées dans les enregistrements informatiques.

Les taux peuvent s’améliorer avec le temps, car il devient plus facile de programmer des secondes doses et que les dossiers sont mis à jour, a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic.

« C’est un peu une cible mouvante, les systèmes gouvernementaux sont toujours un peu en retard », a-t-il déclaré.

Les responsables de la santé publique ont toujours su qu’une campagne de vaccination à deux doses pour les adultes allait être difficile. Les enfants reçoivent de nombreux vaccins qui nécessitent plusieurs injections, mais comme ils voient leur pédiatre assez fréquemment, ils sont plus faciles à administrer.

Faire revenir les adultes pour la deuxième prise de vue est difficile. Le zona est une éruption cutanée douloureuse causée par le virus de la varicelle qui affecte une personne non vaccinée sur trois à l’âge de 80 ans.Même avec un nombre aussi élevé, seulement 85% des personnes reviennent pour la deuxième dose du vaccin Shingrix, selon le CDC.

L’hépatite B peut provoquer une maladie du foie et la mort. Les vaccins pour la prévenir sont disponibles en séries à deux et à trois doses. Pour le vaccin à deux doses, seulement 45% des adultes ont terminé la séquence complète. Pour le calendrier à trois doses, seulement 26% l’ont fait, selon l’étude de Bruxvoort du Kaiser Health System.

Les gens ne reviennent pas pour ce rappel pour de nombreuses raisons, disent les experts. Pour certains, c’est trop compliqué à planifier.

«Beaucoup de gens ne savent même pas quel sera leur emploi du temps dans quatre semaines, a déclaré mardi le Dr Ashish Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown et expert en pandémie.

Même lui a eu du mal à s’intégrer à son rendez-vous pour son deuxième coup de COVID-19. « Nous devons juste être patients et nous devons donner aux gens plus d’opportunités de revenir », a-t-il déclaré.

D’autres ont eu une forte réaction à la première dose et hésitent à recevoir la seconde.

« Ils pourraient croire que s’ils se sont fait bousculer par la première dose, il vaut mieux attendre la deuxième », a déclaré la Pologne. « C’est bien, tant qu’ils retournent le chercher. »

Attendre plus longtemps que les trois ou quatre semaines recommandées n’est pas un problème. Les gens devraient recevoir le rappel quand ils le peuvent, a convenu Schaffner.

« Vous ne serez pas crié dessus! » il a dit. « Vous aurez un grand sourire et un merci. »