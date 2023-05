Certains monuments du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard ne sont toujours pas ouverts au public après la colère de Fiona

Les équipes de Parcs Canada travaillent toujours à réparer les dommages laissés dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard à la suite de la tempête post-tropicale Fiona en septembre – et ils demandent aux visiteurs de rester à l’écart des zones encore fermées.

L’empreinte de la tempête dans le parc est dramatique. Des peuplements entiers d’arbres ont été renversés, des routes détruites, des sentiers rendus impraticables et des morceaux de côtes effacés.

Le parc, qui s’étend sur environ 60 kilomètres le long de la Côte-Nord de la province, a subi ses pires dommages liés aux intempéries en près d’un siècle.

Alors que la saison touristique d’été 2023 commence – la première depuis la tempête – certains de ses sites les plus appréciés ne sont toujours pas ouverts au public.

Brackley Beach, l’une des plages les plus populaires de l’île, est toujours fermée. (Laura Meader/CBC)

« C’est formidable de voir des gens sortir et profiter du parc national de l’Î.-P.-É., mais je dirai qu’il est très important que les visiteurs restent et s’en tiennent aux points d’accès désignés à la plage », a déclaré Jessica Foster de Parcs Canada.

« Il est vraiment, vraiment important que les visiteurs s’en tiennent à ces points d’accès désignés à la plage et évitent de se frayer un chemin sur les dunes ou… de grimper par-dessus une fermeture. Ceux-ci sont en place pour la sécurité des visiteurs. »

Gros travaux de réparation

Les plages de Stanhope, Ross Lane et Shaws sont toutes ouvertes aux visiteurs.

Les plages de Brackley, Cavendish et Greenwich ont subi des dommages importants pendant la tempête et restent fermées.

La chaussée de l’île Robinson a été essentiellement détruite et ne rouvrira pas aux véhicules motorisés, ce qui la rend accessible uniquement aux randonneurs et aux cyclistes – un changement que Foster appelle une extension du réseau de sentiers de l’île Robinson.

Le littoral de l’Î.-P.-É. a été durement touché par la tempête de la fin septembre, les dunes de sable ayant été presque complètement emportées dans certaines régions. (Laura Meader/CBC)

« Tous ces emplacements sont extrêmement populaires, donc des travaux sont en cours en ce moment pour que ces emplacements soient ouverts pour la haute saison opérationnelle fin juin », a déclaré Foster.

Le travail est vaste. Les équipes restaurent les points d’accès aux plages, soit en réparant les structures d’escaliers ou de promenades existantes, soit en les reconstruisant entièrement. Ils ont besoin que les visiteurs restent à l’écart pour faire ce travail.

« Nous comprenons que ces endroits sont très spéciaux pour les Insulaires, les visiteurs et les Canadiens », a déclaré Foster.

« Nous comprenons donc l’intérêt et l’excitation des visiteurs à sortir et à passer du temps dans le parc national et à voir comment il a été impacté par Fiona … Et nos gardiens voient des visiteurs essayer d’accéder aux zones où nous les avons fermées. »

« Ils ont fait leur travail »

À Dalvay Corner, les dunes de sable ont été presque entièrement anéanties. Là, les équipes installent des pierres de carapace en granit qui seront recouvertes de sable une fois les travaux terminés.

« Les dunes ont été complètement effacées mais elles ont fait leur travail, elles ont protégé le littoral de l’onde de tempête et de la force de l’ouragan », a déclaré Foster.

Le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard semblera presque méconnaissable pour ceux qui connaissent la région, mais Foster a déclaré que le paysage est déjà en train de se rétablir.

Dalvay Corner était l’un des endroits les plus durement touchés du parc. Les équipes travaillent à étayer la zone avec des rochers qui seront recouverts de sable. (Laura Meader/CBC)

« En venant ici après l’ouragan, c’était vraiment triste de voir certains de ces endroits spéciaux qui comptent tant pour moi, et je le sais pour les Insulaires et les Canadiens », a-t-elle déclaré.

« Mais c’est assez spectaculaire de voir la façon dont le [dunes] continuent déjà de grandir et de se construire et continuent de se former et de se façonner. Et donc ça a été assez incroyable au cours de l’automne et de l’hiver de voir Mère Nature faire son travail. »

Les sites qui restent fermés rouvriront une fois qu’ils auront été inspectés et jugés sûrs pour les visiteurs. Foster a déclaré que le personnel de Parcs Canada s’attend à un été chargé.