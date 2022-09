Certains millénaires, la génération Z ferme des comptes d’investissement en raison de l’inflation

Près de 40% des personnes interrogées ont vendu tout ou partie de leurs investissements en raison de l’inflation, selon le rapport, et 31% ont vendu des actifs par crainte de perdre de l’argent en raison de la volatilité des marchés boursiers.

Pendant ce temps, près d’un consommateur sur cinq a fermé un compte d’investissement, de trading ou de courtage au cours des 12 derniers mois, avec plus de fermetures, 21 %, parmi les répondants de la génération Y et de la génération Z, selon une enquête Ally auprès de 900 investisseurs.

Alors que les investisseurs se préparent à une autre hausse importante des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale, l’inflation se situe toujours près d’un sommet de 40 ans et le S&P 500 est en baisse de près de 20 % depuis le début de l’année.

L’année a été difficile pour le marché boursier et certains consommateurs ferment leurs comptes de placement en raison de problèmes d’inflation et de volatilité, selon un récent sondage d’Ally Financial.

“Les nouvelles peuvent parfois être effrayantes”, a déclaré Newell. “Il n’est donc pas rare que les gens deviennent nerveux et se vendent.”

Sans un fonds d’urgence suffisant, certains investisseurs peuvent vendre des actifs pour couvrir un coût de la vie plus élevé, a déclaré Kyle Newell, un planificateur financier certifié basé à Orlando, en Floride, et propriétaire de Newell Wealth Management.

Mais encaisser un compte de placement peut donc conduire à des regrets.

De nombreux millennials et Gen Zers qui ont investi au cours de l’année écoulée ont des regrets, selon une étude récente de MagnifyMoney. Selon l’enquête, quelque 23 % des milléniaux et 15 % des membres de la génération Z auraient souhaité avoir investi davantage, et environ 15 % de chaque groupe regrettent d’avoir vendu un investissement.

Une inflation élevée, la volatilité des marchés boursiers et des conflits géopolitiques se sont tous produits auparavant, a déclaré Newell, et ces facteurs ne devraient pas vous empêcher d’investir. Et en vendant lorsque le marché boursier baisse, vous pouvez “bloquer des pertes”, quels que soient vos objectifs financiers à long terme, a-t-il déclaré.