Juan José Ledesma, un retraité de Mexico, est tombé malade avec sa femme et son fils. Lorsque son test est revenu positif le 16 décembre, il a dû rester à la maison – et voir un médecin privé – parce que l’hôpital local n’avait pas de chambre.

« Le prix a augmenté de deux ou trois fois », a déclaré Ledesma. En pensant au problème, il se mit à pleurer doucement. « Je pense aux zones rurales, où c’est de plus en plus difficile et où les gens doivent attendre plus longtemps, sinon ils ne peuvent vraiment pas se le permettre. »