MEXICO CITY (AP) – Certains habitants de Mexico ont passé le réveillon du Nouvel An dans des files d’attente qui serpentaient dans une rue et au coin de la rue, en attendant de remplir les bidons d’oxygène pour les parents souffrant de COVID-19.

La ville de neuf millions d’habitants a connu une augmentation des infections à coronavirus et les hôpitaux de la ville sont occupés à 87%, ce qui met à rude épreuve l’approvisionnement en oxygène.

Cela a entraîné de longues files d’attente et des hausses de prix qui rendent difficile voire impossible pour certains le remplissage de réservoirs qui, dans certains cas, ne durent que quelques heures.

Blanca Nina Méndez Rojas faisait la queue jeudi pour remplir un réservoir pour son frère, récemment sorti d’un hôpital public après avoir contracté le COVID-19.

«Nous l’avons juste laissé déconnecté (de l’oxygène), il doit donc rester complètement incliné pour ne pas s’agiter ou avoir un problème, jusqu’à ce que nous revenions avec le réservoir», a déclaré Méndez Rojas, notant «il y a deux semaines un coût de recharge 70 pesos (3,50 $), et maintenant c’est 150 pesos (7,50 $). »

Dans une ville où les gens ont peur d’aller à l’hôpital, et où ceux qui iront ont du mal à trouver un lit, cela devient une question de vie ou de mort.

Juan José Ledesma, un retraité de Mexico, est tombé malade avec sa femme et son fils. Lorsque son test est revenu positif le 16 décembre, il a dû rester à la maison – et consulter un médecin privé – car l’hôpital local n’avait pas de chambre.

«Je prends des médicaments prescrits par un médecin privé parce que ce qui s’est passé, c’est que nous sommes allés dans un centre de santé et qu’il n’y avait pas de place», a déclaré Ledesma. «Il n’y avait pas de place parce que trop de gens venaient pour se faire soigner.

Depuis, son fils – qui s’est rétabli – a dû sortir trois ou quatre fois par jour pour essayer de remplir le réservoir d’oxygène de son père.

«Le prix a augmenté deux ou trois fois», a déclaré Ledesma. Réfléchissant au problème, il se mit à pleurer doucement. «Je pense aux zones rurales, où les choses sont plus difficiles, plus difficiles et où les gens doivent attendre plus longtemps, sinon ils ne peuvent vraiment pas se le permettre.»

Iván, un employé d’un magasin de remplissage d’oxygène qui n’a donné que son prénom parce que ses patrons ne l’avaient pas autorisé à parler aux journalistes, a reconnu que parfois il y avait tellement de gens qui attendaient désespérément de l’essence qu’ils ne pouvaient pas tout remplir. leurs bidons complètement.

«Il y a des moments où nous n’avons pas assez d’oxygène pour remplir complètement les réservoirs de tout le monde», dit-il. «Il y a des moments où nous devons réduire la recharge, afin que tous ceux qui font la queue puissent au moins apporter de l’oxygène à leurs proches.»

Pour couronner le tout, les responsables de la ville ont peu fait pour lutter contre les hausses de prix qui ont doublé ou triplé le prix d’une recharge – mais ils ont fermé un marché noir dans lequel les producteurs d’oxygène de qualité industrielle vendaient des bidons à usage médical. L’oxygène industriel, utilisé pour faire fonctionner les torches à acétylène, n’est pas aussi pur que le gaz de qualité médicale.

Le gouvernement de la ville a lancé un programme pour donner à certaines personnes des bidons d’oxygène ou des concentrateurs d’oxygène, qui sont des machines qui extraient l’oxygène de l’air et n’ont pas besoin d’être remplies. Mais il n’y en a pas assez pour tout le monde, et l’achat de l’une des machines sur le marché privé est prohibitif pour la plupart des familles.

Avant la pandémie, les machines de base commençaient à environ 900 $, mais les prix ont depuis rapporté jusqu’à 1500 $ ou plus.

«Les prix des concentrateurs ont explosé, il y a eu trop de profit», a déclaré Méndez Rojas.