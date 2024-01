Certains membres du personnel américain examinés pour des lésions cérébrales après l’attaque d’une base irakienne

La semaine dernière, l’armée britannique s’est jointe aux États-Unis pour bombarder plus d’une douzaine de sites utilisés par les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen, dont attaques incessantes contre des cargos et les navires de guerre dans la mer Rouge ont perturbé le transport maritime mondial.

“La raison pour laquelle cela s’est produit reste à établir”, a déclaré le contre-amiral Edward Ahlgren. « Nous formons notre personnel selon les normes les plus élevées et appliquons rigoureusement les normes de sécurité des machines, mais malheureusement, des incidents de cette nature peuvent toujours se produire. »

La Résistance islamique en Irak a revendiqué l’attaque, affirmant que les munitions avaient été lancées “dans le prolongement de notre approche visant à résister aux forces d’occupation américaines en Irak et dans la région, et en réponse aux massacres perpétrés par l’entité sioniste contre notre peuple à Gaza”.

La coalition américaine et ses partenaires irakiens tentaient de vérifier les informations faisant état de plusieurs blessés légers parmi le personnel américain et d’un membre des forces de sécurité irakiennes grièvement blessé, ont déclaré trois responsables de la défense.

Un certain nombre de membres du personnel américain ont été évalués pour d’éventuels traumatismes crâniens suite à une attaque de missile et de roquette sur une base militaire dans l’ouest de l’Irak, a indiqué samedi le commandement central américain dans un communiqué.

“La création d’un Etat palestinien est une récompense pour le terrorisme et un danger pour l’Etat d’Israël.” Cohen a écrit samedi le X . “Cela encouragera le meurtre de Juifs et soutiendra l’axe du mal iranien. Nous n’y donnerons pas la main !”

Le ministre israélien de l’Énergie et des Infrastructures Eli Cohen et le président du parti sioniste religieux Bezalel Yoel Smotrich ont publié leurs propres déclarations, faisant écho aux sentiments de Netanyahu.

“Né et élevé aux États-Unis, il est ici depuis un an”, a déclaré Hafez Ajaq, le père de Tawfiq, à NBC News. “Il ne sait rien. Je lui apprends ce qu’est la vie. Je lui apprends ce qu’est la terre. Quel est le coût de la terre. Et le voilà. Il joue pour elle, pour la liberté.”

La directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Bahous, a déclaré qu’il s’agissait d’une « cruelle inversion » des combats survenus au cours des 15 années précédant l’attaque du Hamas le 7 octobre. Auparavant, a-t-elle déclaré, 67 % de tous les civils tués à Gaza et en Cisjordanie étaient des hommes. et moins de 14 % étaient des femmes.

Dans un rapport publié vendredi, l’agence a souligné l’inégalité entre les sexes et le fardeau qui pèse sur femmes fuyant les combats avec les enfants et les déplacements répétés. Sur les 2,3 millions d’habitants du territoire, dit-il, 1,9 millions sont déplacés et « près d’un million sont des femmes et des filles » à la recherche d’un abri et de sécurité.

À la suite de plus de 100 jours de conflit, a ajouté ONU Femmes, au moins 3 000 femmes pourraient être devenues veuves et chefs de famille et au moins 10 000 enfants pourraient avoir perdu leur père.

NATIONS UNIES — Les femmes et les enfants sont les principales victimes de la crise Guerre Israël-Hamas avec quelque 16 000 morts et environ deux mères perdant la vie chaque heure depuis l’attaque surprise du Hamas contre Israël, a déclaré vendredi l’agence des Nations Unies pour la promotion de l’égalité des sexes.

Le ministère affirme que la demande répétée d’un contrôle israélien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza constitue un « défi flagrant » aux efforts de l’administration Biden pour résoudre le conflit et parvenir à la stabilité dans la région.

22 personnes arrêtées en Cisjordanie dans la nuit

Des perquisitions dans des maisons ont été menées pendant la nuit à travers la Cisjordanie, selon le Club des prisonniers palestiniens, aboutissant à l’arrestation de 22 personnes, dont des enfants et une femme.

Les arrestations ont eu lieu à Hébron, Naplouse, Tubas, Bethléem, Jénine et Jérusalem, ont indiqué la Commission pour les affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens dans un article sur Telegram, et ont été accompagnées de « raids et d’abus généralisés ». », la confiscation d’argent liquide et de véhicules et la « destruction des maisons des citoyens » et des infrastructures.

NBC News n’a pas été en mesure de vérifier ce rapport de manière indépendante. Les Palestiniens vivant en Cisjordanie ont signalé une forte augmentation des arrestations et des violences de la part des colons et des forces militaires et policières depuis le déclenchement de la dernière guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.