Certains membres du NY GOP House font cavalier seul lors du vote en Jordanie

« Je veux un président qui comprend les besoins uniques de Long Island », a déclaré le représentant. Anthony D’Esposito du comté de Nassau a déclaré dans un rapport. « Rétablir la déduction SALT, garantir le financement du soutien aux victimes du 11 septembre et investir dans les infrastructures critiques sont nos priorités. »

Il s’est joint à d’autres représentants de Long Island. Andrew Garbarino et Nick LaLota en soutenant l’ancien représentant Lee Zeldin du comté de Suffolk, quelqu’un qui connaît certainement sa région mais qui n’a presque certainement aucune chance de devenir orateur.

Dans la vallée de l’Hudson, Rép. Mike Lawler a voté pour l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, plutôt que pour Jordan. C’est un autre républicain qui fait face à une difficile tentative de réélection.

La banlieue de New York sera cruciale pour les deux partis l’année prochaine. Mais alors que les républicains restent dans l’impasse quant au leadership au Capitole, leur résistance à la Jordanie visait à rassurer les électeurs sur leur capacité à tenir tête aux conservateurs incendiaires.

En expliquant sa décision, par exemple, LaLota a noté que Jordan n’avait pas encore le soutien nécessaire pour remporter le poste de président – ​​et n’était pas favorable au rétablissement de l’intégralité des exonérations fiscales nationales et locales, une priorité dans l’État de New York où les coûts sont élevés.

« Plutôt que de voter pour un président-candidat qui n’a pas les voix et qui n’a pas démontré son soutien à SALT pour mes électeurs ni un plan pour maintenir notre gouvernement ouvert tout en faisant progresser l’engagement envers l’Amérique », a-t-il déclaré. dans un rapport.

Les porte-parole de D’Esposito, Garbarino et LaLota ont renvoyé les questions sur leur décision à leurs déclarations. Lawler n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Certains devaient rencontrer mardi soir le législateur de l’Ohio alors qu’il négocie le prochain tour de scrutin.

La déclaration de Garbarino fait écho à celles de D’Esposito et de LaLota.

« Nous avons besoin d’un président qui comprend les priorités de New York, telles que le financement des soins de santé suite au 11 septembre, la priorité donnée aux secours en cas de catastrophe et d’urgence, et l’aide SALT aux habitants de la classe moyenne de Long Island qui sont accablés par la double imposition », il a écrit.

Le relèvement du plafond des déductions fiscales nationales et locales, connu sous le nom de SALT, a été un monnaie d’échange dans le combat de l’orateur, même s’il est petit. Le problème est crucial dans les banlieues à fiscalité élevée, car le plafond SALT limite les déductions fiscales nationales et locales à 10 000 dollars par an, ce qui est facilement dépassé dans la région.

Le financement de SALT et du 11 septembre bénéficie d’un soutien bipartite à Long Island et ailleurs dans la banlieue de New York et a été priorisé par les démocrates qui représentaient autrefois la région, y compris l’ancien représentant de New York. Tom Suozzi, qui a récemment annoncé qu’il se portait candidat au poste de représentant républicain inculpé. Georges Santosle siège.

Santos, persona non grata à la conférence du GOP de Long Island au milieu de ses problèmes juridiques, a voté mardi pour la Jordanie.

Garbarino a ajouté à propos de Zeldin, le candidat du parti au poste de gouverneur l’année dernière : « Il aurait été un grand gouverneur et il ferait un grand président. »

Pour sa part, Zeldin, qui représentait auparavant le 1er district du Congrès de New York, a pour sa part exclu d’être orateur dans une interview accordée au début du mois à POLITICO.

« Il y a beaucoup de possibilités au sein de cette conférence », a alors déclaré Zeldin. « Il y a des membres de la conférence qui commencent à lever la main maintenant ou qui sont prêts à lever la main à la première occasion. »

Nick Reisman a contribué à ce rapport.