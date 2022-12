Certains mégadonateurs soutiennent Trump super PAC car il le soutient à la présidence

L’ancien président Donald Trump a peut-être perdu le soutien de Pierre noire Le PDG Steve Schwarzman, mais un super PAC qui soutiendra la dernière course de Trump à la Maison Blanche, a discrètement rassemblé un petit groupe de mégadonateurs qui pourraient être essentiels pour financer leurs efforts pour renforcer sa campagne de 2024.

Make America Great Again Inc., un super PAC Cours par d’anciens collaborateurs et alliés de Trump, a récemment recueilli plus de 40 millions de dollars, principalement grâce à un don massif du PAC de Trump, Save America, selon un dossier de la Commission électorale fédérale.

Pourtant, la dernière divulgation, qui montre la collecte de fonds pour le super PAC du 20 octobre au 28 novembre, répertorie également neuf autres contributions individuelles totalisant plus de 900 000 $. Un dossier distinct de la FEC montrant les dons du début d’octobre répertorie sept dons de six chefs d’entreprise et d’une société totalisant plus de 3 millions de dollars en soutien à MAGA Inc. Le riche homme d’affaires Timothy Mellon a versé 1,5 million de dollars au super PAC le 5 octobre, selon le enregistrements.

Ce petit groupe de mégadonateurs est arrivé pour soutenir le super PAC juste avant que d’autres financiers influents ne décident de ne pas soutenir la candidature de Trump en 2024 à la présidence. Schwarzman, le PDG de Citadel Ken Griffin, l’homme d’affaires new-yorkais Andy Sabin et le milliardaire Ronald Lauder sont parmi les donateurs qui renoncent à aider la campagne de Trump.

Trump, qui a été destitué à deux reprises par le Congrès et fait actuellement l’objet d’une enquête du FBI pour son traitement de documents classifiés, a déclaré sa candidature le 15 novembre. La dernière divulgation FEC du super PAC montre qu’il dispose de plus de 54 millions de dollars. Un porte-parole du PAC n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Le récent gros don individuel, en dehors des 40 millions de dollars de Save America en novembre, était une contribution de 500 000 dollars de BPH Properties, une entreprise basée en Alabama dirigée par titan de l’immobilier Luther S. Pate, IV. Pate, qui passe également par Stan Pate, n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Les registres commerciaux de l’État répertorient Pate en tant que président de BPH Properties.

Pate a publié des photos de Trump et de lui-même sur la page Facebook de l’homme d’affaires de l’Alabama quelques jours avant les élections de mi-mandat de novembre. Pate a écrit dans un article du 5 novembre qu’il était avec Trump dans son club privé Mar-a-Lago et a déclaré que les points saillants de la discussion étaient “les prochaines élections de mi-mandat mardi, la fraude électorale, les élections volées, 2024 et plus. MAGA !”

La contribution de BPH Properties a été reçue par le PAC pro-Trump le 9 novembre, quatre jours seulement après que Pate a publié les photographies, selon le dossier de la FEC.

Les archives de la FEC montrent que Pate a également fait un don à au moins un autre PAC pro-Trump lors des cycles électoraux précédents. Pate n’a pas enregistré une contribution à six chiffres au cours de la dernière décennie pour une campagne fédérale comme celle que son entreprise a récemment donnée au nouveau super PAC soutenant l’ancien président.

Lors de la première course de Trump à la Maison Blanche en 2016, Pate a financé le super PAC anti-Trump We The People Foundation. Le PAC, selon les archives de la FEC, a fini par dépenser plus de 160 000 dollars pour tenter de vaincre Trump tout au long de sa première campagne réussie.

Un site Web archivé intitulé Anybody But Trump, qui a été financé par la We The People Foundation, dit “L’Amérique est géniale ! Trump est dégoûtant”. Le PAC a également payé des publicités pleine page anti-Trump dans les journaux au Mexique et en Corée du Sud, selon NBC News.

Le dernier dossier FEC indique que Splitco Holdings LLC a versé 100 000 $ à MAGA Inc. fin octobre. Le don a une adresse répertoriée qui correspond à Fertitta Entertainment, basée à Houston, le conglomérat dirigé par l’homme d’affaires Tilman Fertitta. L’homme d’affaires possède la franchise NBA Houston Rockets et le géant de l’hôtellerie Landry’s.

Bien que la base de données du contrôleur du Texas ne contienne aucun enregistrement d’une entreprise intitulée “Splitco Holdings”, ils ont des enregistrements pour une entreprise avec la même adresse et un nom presque identique appelé “CH Splitco Holdings”. La base de données OpenCorporates répertorie le membre directeur de CH Splitco Holdings sous le nom de CHLN Inc., une entreprise dirigée par Fertitta, selon d’autres documents commerciaux.

Fertitta est un donateur républicain majeur depuis des années, selon les archives de la FEC. Il a remis trois chèques distincts de 35 000 $ de 2018 à 2020 à Trump Victory, un comité conjoint de collecte de fonds qui a soutenu le Comité national républicain et l’échec de la course à la réélection de Trump, selon les documents déposés. Le propriétaire des Rockets n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Fertitta est allé à un 2020 briefing à la Maison Blanche pour rencontrer Trump et discuter des prêts du programme de protection des chèques de paie qui ont été initiés au plus fort de la pandémie de coronavirus. Lors du briefing, Trump a qualifié Fertitta de “super gars, super famille, super tout”. Fertitta a déclaré à Trump et aux responsables de l’administration lors de la réunion que son entreprise avait revenu fonds PPP parce qu’il ne voulait pas apparaître comme “le milliardaire qui a pris l’argent de la petite entreprise”.

Murray Goodman, un directeur immobilier et fondateur de Goodman Properties, a donné 10 000 $ au PAC fin octobre, selon le dossier de la FEC. Goodman a déjà fait don de plus de 200 000 $ à Trump Victory. Le mariage de sa fille aurait a eu lieu à Mar-a-Lago.

Carolina Olsson, administratrice de Goodman Properties, a déclaré à CNBC que le don était destiné à aider à financer la campagne de MAGA Inc. pour soutenir le candidat au Sénat républicain approuvé par Trump, Herschel Walker, dans la course au siège détenu par le sénateur Raphael Warnock, R- Géorgie.

Le PAC a fini dépenses au moins 681 000 $ en soutien à Walker lors des élections générales et rien pendant le second tour qui a vu Warnock vaincre le candidat républicain.

Anthony Lomangino, un magnat du recyclage, a fait don de 100 000 $ au super PAC le 4 novembre. Politico signalé en 2018, Lomangino était un membre de Mar-a-Lago qui a donné 150 000 $ à un fonds destiné à défendre les aides et alliés de Trump piégés dans l’enquête russe de l’ancien conseiller spécial Robert Mueller.

Lomangino n’a pas renvoyé les demandes de commentaires.