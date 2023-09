Certains médicaments contre le rhume et les allergies ne fonctionnent pas : panel de la FDA

La phényléphrine, un ingrédient populaire dans de nombreux médicaments en vente libre contre les allergies et le rhume, est inefficace sous forme de comprimés, a convenu mardi un comité consultatif indépendant de la Food and Drug Administration des États-Unis.

La phényléphrine est le principal ingrédient utilisé dans des produits comme Benadryl Allergy Plus Congestion, Sudafed PE et Vicks Sinex.

L’ingrédient est considéré comme sûr à utiliser ; ce n’était pas sujet à débat. Mais de nombreux médecins remettent en question depuis des années l’efficacité de la phényléphrine. Ces produits ont généré près de 1,8 milliard de dollars de ventes l’année dernière seulement, selon les données de la FDA qui ont été présentées lundi au Comité consultatif sur les médicaments sans ordonnance lors de la réunion de deux jours du comité.

Mardi, le comité a voté non sur la question spécifique : « Les données scientifiques actuelles présentées soutiennent-elles que la dose monographique de phényléphrine administrée par voie orale est efficace comme décongestionnant nasal ?

Le vote a été unanime parmi ses 16 membres et le comité a convenu que la question n’avait pas besoin d’être étudiée davantage.

« Nous ne devrions vraiment pas avoir sur le marché des produits qui ne sont pas efficaces », a déclaré le Dr Diane Ginsburg, membre du comité de l’Université du Texas à l’Austin College of Pharmacy.

La FDA a déclaré au comité qu’elle prendrait en considération son avis, sans toutefois donner de calendrier. Si l’agence décide de reclasser la phényléphrine de la catégorie GRASE (généralement reconnue comme sûre et efficace), les parties prenantes auront la possibilité de commenter le changement proposé et de fournir toute donnée supplémentaire. Au cours de ce processus, les entreprises seraient toujours autorisées à commercialiser des produits contenant de la phényléphrine. Mais si la FDA est d’accord avec le comité, les entreprises pourraient être tenues de retirer les produits contenant de la phényléphrine des rayons des magasins ou de les reformuler.

L’agence a approuvé l’utilisation de la phényléphrine en vente libre dans les années 1970, mais elle est devenue encore plus courante après 2005, lorsque la législation a restreint l’accès aux médicaments en vente libre qui utilisent un ingrédient décongestionnant similaire appelé pseudoéphédrine.

En 2007, le comité de la FDA a examiné les données scientifiques disponibles à l’époque et est parvenu à une conclusion différente, convenant que la phényléphrine « pourrait être efficace », mais il a également appelé à davantage de recherches.

Depuis lors, des études, dont trois grands essais cliniques, ont montré que l’ingrédient administré par voie orale n’est pas efficace comme décongestionnant à sa dose habituelle.

Le comité a également examiné d’autres recherches utilisées pour étayer son utilisation en vente libre. La FDA a constaté que les résultats de ces études étaient incohérents et que beaucoup ne répondaient pas aux normes scientifiques modernes.

Le comité n’a pas abordé la question des sprays nasaux contenant de la phényléphrine, dont les études semblent démontrer l’efficacité, au moins temporairement.

La phényléphrine est considérée comme l’ingrédient le plus courant dans les produits oraux pour le nez et les sinus en vente libre, selon l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. L’année dernière, le groupe a soutenu une pétition citoyenne visant à retirer le statut de médicament en vente libre.

La phényléphrine agit en réduisant temporairement le gonflement des vaisseaux sanguins dans les voies nasales. Une infection respiratoire ou des allergies incitent l’organisme à envoyer des globules blancs vers le nez, la gorge et les sinus, entraînant un gonflement des membranes nasales et la création de mucus. Les décongestionnants resserrent les vaisseaux sanguins des sinus et du nez, réduisant ainsi l’enflure et facilitant l’évacuation des liquides.

Sous forme de pilule, disent certains scientifiques, la phényléphrine est absorbée par l’intestin et est si bien métabolisée que seule une infime partie parvient dans la circulation sanguine, où elle est nécessaire pour atteindre le nez, selon la pétition citoyenne qui demande à la FDA de retirer le médicament des étagères des magasins. Une pétition citoyenne est un moyen pour l’industrie, les groupes de consommateurs ou les particuliers de demander à la FDA de modifier la réglementation ou de prendre d’autres mesures administratives.

En discutant du vote de mardi, le comité a convenu que la sécurité n’était pas la raison pour laquelle ils souhaitaient que la FDA agisse sur ces produits. Au contraire, ils conseillaient à la FDA d’agir parce que les comprimés étaient essentiellement un gaspillage d’argent et que les médicaments en vente libre peuvent aider les personnes souffrant de rhume ou d’allergies.

« C’est incroyable le montant d’argent dépensé pour quelque chose qui n’a vraiment aucune efficacité », a déclaré le Dr William Fig, membre du comité, pharmacologue clinicien et chercheur au National Cancer Institute.

Chaque année, de nombreux Américains recherchent un soulagement grâce à des médicaments en vente libre contre le rhume et les allergies. Aux États-Unis, environ 60 millions de personnes souffrent d’allergies et les adultes contractent deux à quatre rhumes par an, selon l’American Lung Association, pour un total d’un milliard de rhumes par an.

Les rhumes et les allergies peuvent avoir un effet significatif sur la qualité de vie, selon des études. En plus du nez qui coule et de la toux, les allergies et les rhumes peuvent aggraver l’asthme et provoquer des troubles du sommeil.

Un changement de désignation de la phényléphrine pourrait coûter cher aux fabricants. La Consumer Healthcare Products Association, qui représente les fabricants de médicaments et de compléments alimentaires en vente libre ainsi que de dispositifs médicaux grand public, s’oppose à un changement.

L’association a déclaré mardi qu’elle était déçue par la décision du comité et a encouragé la FDA, avant d’apporter des modifications réglementaires, à « être consciente de l’ensemble des preuves soutenant cet ingrédient OTC de longue date, ainsi que des conséquences imprévues significativement négatives ». associé à tout changement potentiel dans le statut réglementaire de l’EP orale.

Il a déclaré au comité de la FDA que ses enquêtes montrent que les gens préfèrent leurs décongestionnants sous forme de comprimés aux sprays nasaux. Si ces médicaments n’étaient plus disponibles, cela pourrait constituer un véritable fardeau pour les consommateurs, estime l’association.

Mardi, le comité de la FDA a déclaré que si la FDA décidait de reclasser la phényléphrine et qu’elle était retirée du marché, l’agence devra informer le public sur les raisons pour lesquelles certains médicaments populaires contre les allergies et le rhume n’étaient plus disponibles.

Si la phényléphrine n’est plus disponible, il existe plusieurs autres options en vente libre, notamment des antihistaminiques en spray nasal, des corticostéroïdes nasaux et des produits salins nasaux, ainsi que des comprimés contenant de la pseudoéphédrine.

Les produits contenant de la pseudoéphédrine sont considérés comme en vente libre, mais sont conservés derrière le comptoir car en grande quantité, la pseudoéphédrine peut être utilisée pour fabriquer de la méthamphétamine, une drogue illégale.



Meg Tirrell de CNN a contribué à ce rapport.