Certains médicaments contre le diabète peuvent aider à réduire le risque

« Les inhibiteurs du SGLT2 réduisent les facteurs de risque courants associés à la démence et à la maladie de Parkinson, tels que l’hyperglycémie, la résistance à l’insuline, l’obésité, l’hypertension et l’insuffisance cardiaque. Ces facteurs contribuent à la fois à la démence vasculaire et à la maladie d’Alzheimer. En améliorant la santé cardiovasculaire, les inhibiteurs du SGLT2 sont susceptibles de contribuer à prévenir les lésions cérébrovasculaires et la neurodégénérescence. »