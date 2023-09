Des embryons synthétiques à une politique d’IMC plus inclusive, en passant par les avantages possibles des sécrétions vaginales, voici quelques-unes des meilleures histoires de santé cette semaine provenant des partenaires de Yahoo News.

Certains médecins utilisent des chatbots IA pour annoncer de mauvaises nouvelles aux patients, selon un rapport

Selon le New York Timescertains médecins utilisent des chatbots IA comme ChatGPT pour communiquer avec les patients – aidant même les médecins à annoncer de mauvaises nouvelles médicales de manière plus empathique ou à écrire des scripts pour parler aux patients avec plus de compassion.

« Je sais que les médecins l’utilisent », a déclaré un expert de Stanford Health Care au New York Times à propos des chatbots. « J’ai entendu dire que des résidents l’utilisaient pour guider la prise de décision clinique. Je ne pense pas que ce soit approprié. »

Le vice-président de Microsoft, Peter Lee, a déclaré qu’il avait prévu que de nombreux médecins utiliseraient la nouvelle technologie pour éliminer certaines tâches banales qui peuvent prendre du temps aux médecins, comme rédiger des appels aux compagnies d’assurance ou résumer les visites des patients. Mais Futurism, qui a rapporté l’article du New York Times, a déclaré que Lee était sceptique quant à l’utilisation de ChatGPT pour annoncer de mauvaises nouvelles.

« En tant que patient, je me sentirais personnellement un peu bizarre à ce sujet », a-t-il déclaré au New York Times.

Pourtant, d’autres experts ont affirmé que ChatGPT pourrait offrir de réels avantages aux interactions des médecins avec les patients en les aidant à simplifier le jargon médical et à décomposer des concepts plus complexes lorsqu’ils parlent avec les patients.

Une organisation de médecins adopte une nouvelle politique sur l’IMC, reconnaissant « l’exclusion raciste » et le « préjudice historique »

iStock/Getty Images Plus (Getty Images/iStockphoto)

L’American Medical Association (AMA) a adopté une nouvelle politique conseillant aux médecins de moins se concentrer sur l’indice de masse corporelle (IMC) – un rapport poids/taille fréquemment utilisé – pour déterminer si un patient a un poids santé, reconnaissant « les antécédents problématiques ». avec l’IMC » et qu’il ne tient pas compte des différences entre les groupes raciaux et ethniques, le sexe et les groupes d’âge, a rapporté Reuters.

« Dans le cadre de la politique nouvellement adoptée, l’AMA reconnaît les problèmes liés à l’utilisation de l’IMC comme mesure en raison de ses dommages historiques, de son utilisation à des fins d’exclusion raciste et du fait que l’IMC est principalement basé sur des données collectées auprès des générations précédentes de populations blanches non hispaniques. » l’AMA a déclaré dans un communiqué mercredi.

Au lieu de poser des diagnostics et des recommandations basés uniquement sur l’IMC, l’AMA a conseillé aux médecins de prendre en compte d’autres mesures de risque, telles que « les mesures de la graisse viscérale, l’indice d’adiposité corporelle, la composition corporelle, la masse grasse relative, le tour de taille et les facteurs génétiques/métaboliques ». »

Des chercheurs affirment que l’application de liquide vaginal sur les bébés ayant subi une césarienne pourrait aider à restaurer des bactéries saines

iStock/Getty Images Plus (Getty Images/iStockphoto)

Une étude publié jeudi 15 juin dans la revue Cell Host & Microbe ont découvert que l’exposition des bébés accouchés par césarienne aux sécrétions vaginales de leur mère peu de temps après la naissance pouvait aider à restaurer certaines des bonnes bactéries acquises par les bébés accouchés par voie vaginale, contribuant ainsi à une meilleure santé intestinale et à d’éventuels bénéfices sur le développement neurologique, a rapporté l’AFP.

Dans cette petite étude portant sur 68 nourrissons, des chercheurs de la Southern Medical University de Guangzhou, en Chine, ont utilisé une méthode appelée « ensemencement vaginal » : tamponner la bouche et le corps de chaque bébé avec une gaze imbibée du liquide vaginal de la mère du bébé ou une substance témoin. Six semaines plus tard, après avoir étudié les microbes fécaux des bébés, les chercheurs ont découvert que les bébés exposés au liquide vaginal de leur mère avaient des bactéries intestinales plus « matures », plus proches de celles des bébés accouchés par voie vaginale. Sur la base de questions sur les étapes du développement, les parents de bébés exposés aux sécrétions vaginales ont également signalé que leurs bébés avaient des capacités de communication et de motricité légèrement plus avancées à 3 mois et 6 mois que le groupe témoin.

Cependant, les experts soulignent que la taille de l’échantillon est trop petite pour tirer des conclusions définitives sur les prétendus avantages de l’ensemencement vaginal et que les parents devraient éviter de tenter l’ensemencement vaginal en dehors d’un cadre clinique en raison du risque de transmission éventuelle d’infections au nourrisson.

Des scientifiques déclarent avoir créé les premiers embryons humains synthétiques au monde

Laboratoire Zernicka-Goetz / CalTech

Des chercheurs des États-Unis et du Royaume-Uni ont annoncé mercredi avoir créé les premières structures synthétiques de type embryon humain au monde à partir de cellules souches, sans utiliser d’ovules ni de spermatozoïdes humains. CNN a rapporté.

La recherche n’a pas encore été publiée mais a été présentée lors de la réunion annuelle de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches à Boston par Magdalena Zernicka-Goetz, professeur de biologie et d’ingénierie biologique à CalTech et à l’Université de Cambridge. Zernicka-Goetz a souligné que les structures embryonnaires créées par son équipe ne sont « pas des embryons humains ». Mais ces modèles, qui imitent certaines caractéristiques d’un embryon humain naturel dès les premiers stades de développement, avant l’apparition d’un battement de cœur, pourraient s’avérer inestimables pour comprendre les maladies génétiques ou la cause des fausses couches au début de la grossesse.

Zernicka-Goetz a déclaré à CNN que le but de ses recherches est de prévenir la perte de vies humaines, et non d’en créer. Mais cela soulève encore des questions juridiques et éthiques pour les pays, y compris les États-Unis, qui n’ont pas de « lois régissant la création ou le traitement des embryons synthétiques », a rapporté CNN.