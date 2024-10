Certains médecins ontariens proposent désormais le vaccin contre le VRS aux nourrissons, le déploiement au Québec étant prévu pour novembre.

Certains médecins ontariens ont commencé à offrir un vaccin gratuit qui peut protéger les bébés contre le virus respiratoire syncytial, tandis que le Québec débutera son programme de vaccination le mois prochain.

Le nouveau vaccin appelé Nirsevimab donne aux bébés des anticorps qui confèrent une immunité passive contre le VRS, une cause majeure d’infections graves des voies respiratoires inférieures chez les nourrissons et les personnes âgées, qui peuvent provoquer une bronchiolite ou une pneumonie.

Le ministère de la Santé de l’Ontario affirme que le vaccin est déjà disponible dans certains cabinets médicaux de l’Ontario et que le reste de la province devrait arriver d’ici la fin du mois.

Le Québec commencera à administrer les vaccins le 4 novembre aux bébés nés dans les hôpitaux et les centres d’accouchement.

Les parents québécois de bébés de moins de six mois ou de ceux qui sont plus âgés mais plus vulnérables aux infections peuvent également prendre des rendez-vous pour la vaccination en ligne.

L’injection sera disponible au Nunavut et au Yukon cet automne et cet hiver, bien que les dates de début d’administration n’aient pas encore été annoncées.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 21 octobre 2024.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne