Les médecins britanniques, qui ont été chargés de commencer à reprogrammer les rendez-vous de deuxième dose qui avaient été fixés pour la semaine prochaine, ont déclaré qu’ils répugnaient à demander aux patients plus âgés et vulnérables d’attendre deux mois de plus pour leurs injections de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech. Ils ont déclaré que ces patients comptaient sur la protection complète de deux doses, avaient déjà pris des dispositions pour que des soignants les aident à se rendre au cabinet de leur médecin et ne pouvaient pas se permettre de compter sur une nouvelle stratégie de vaccination non testée.

«Il est manifestement injuste pour des dizaines de milliers de nos patients les plus à risque d’essayer maintenant de reporter leurs rendez-vous», a déclaré le Dr Richard Vautrey, président du comité des médecins de famille du syndicat, dit dans un communiqué. «Le gouvernement doit voir qu’il est juste que les réservations existantes pour les membres les plus âgés et les plus vulnérables de notre société soient honorés, et il doit également publier dès que possible une justification scientifiquement validée de sa nouvelle approche.

Une porte-parole du National Health Service britannique a déclaré dans un communiqué que le service apportait aux médecins de famille «un soutien financier et logistique supplémentaire» afin de «permettre à des milliers d’autres de recevoir le vaccin rapidement».

Vaccins contre le covid19 > Réponses à vos questions sur les vaccins Avec la distribution d’un vaccin contre le coronavirus commençant aux États-Unis, voici les réponses à certaines questions sur lesquelles vous vous posez peut-être: Si je vis aux États-Unis, quand puis-je me faire vacciner? Bien que l’ordre exact des vaccinés puisse varier selon les États, la plupart accorderont probablement la priorité aux travailleurs médicaux et aux résidents des établissements de soins de longue durée. Si vous voulez comprendre comment cette décision est prise, cet article vous aidera. Quand puis-je reprendre une vie normale après avoir été vacciné? La vie ne reviendra à la normale que lorsque la société dans son ensemble sera suffisamment protégée contre le coronavirus. Une fois que les pays autoriseront un vaccin, ils ne pourront vacciner que quelques pour cent de leurs citoyens au plus au cours des deux premiers mois. La majorité non vaccinée restera toujours vulnérable à l’infection. Un nombre croissant de vaccins contre les coronavirus présentent une protection solide contre la maladie. Mais il est également possible pour les gens de propager le virus sans même savoir qu’ils sont infectés, car ils ne présentent que des symptômes bénins, voire aucun. Les scientifiques ne savent pas encore si les vaccins bloquent également la transmission du coronavirus. Donc, pour le moment, même les personnes vaccinées devront porter des masques, éviter les foules à l’intérieur, etc. Une fois que suffisamment de personnes seront vaccinées, il deviendra très difficile pour le coronavirus de trouver des personnes vulnérables à infecter. Selon la rapidité avec laquelle nous, en tant que société, atteignons cet objectif, la vie pourrait commencer à se rapprocher de quelque chose de normal d’ici l’automne 2021. Si j’ai été vacciné, dois-je quand même porter un masque? Oui, mais pas pour toujours. Voici pourquoi. Les vaccins contre le coronavirus sont injectés profondément dans les muscles et stimulent le système immunitaire à produire des anticorps. Cela semble être une protection suffisante pour empêcher la personne vaccinée de tomber malade. Mais ce qui n’est pas clair, c’est s’il est possible que le virus fleurisse dans le nez – et soit éternué ou expiré pour infecter d’autres personnes – même si des anticorps ailleurs dans le corps se sont mobilisés pour empêcher la personne vaccinée de tomber malade. Les essais cliniques de vaccins ont été conçus pour déterminer si les personnes vaccinées sont protégées contre la maladie – et non pour savoir si elles pourraient encore propager le coronavirus. Sur la base d’études sur le vaccin contre la grippe et même sur des patients infectés par Covid-19, les chercheurs ont des raisons d’espérer que les personnes vaccinées ne propageront pas le virus, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires. En attendant, tout le monde, même les personnes vaccinées, devra se considérer comme de possibles épandeurs silencieux et continuer à porter un masque. En savoir plus ici. Est-ce que ça va faire mal? Quels sont les effets secondaires? Le vaccin Pfizer et BioNTech est administré par injection dans le bras, comme les autres vaccins typiques. L’injection dans votre bras ne sera pas différente de celle de tout autre vaccin, mais le taux d’effets secondaires de courte durée semble plus élevé qu’un vaccin contre la grippe. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà reçu les vaccins et aucune d’entre elles n’a signalé de graves problèmes de santé. Les effets secondaires, qui peuvent ressembler aux symptômes de Covid-19, durent environ un jour et semblent plus probables après la deuxième dose. Les premiers rapports d’essais vaccinaux suggèrent que certaines personnes pourraient avoir besoin de s’absenter du travail parce qu’elles se sentent mal après avoir reçu la deuxième dose. Dans l’étude Pfizer, environ la moitié a développé une fatigue. D’autres effets secondaires sont survenus chez au moins 25 à 33% des patients, parfois plus, notamment des maux de tête, des frissons et des douleurs musculaires. Bien que ces expériences ne soient pas agréables, elles sont un bon signe que votre propre système immunitaire prépare une réponse puissante au vaccin qui fournira une immunité durable. Les vaccins à ARNm changeront-ils mes gènes? Non. Les vaccins de Moderna et Pfizer utilisent une molécule génétique pour stimuler le système immunitaire. Cette molécule, connue sous le nom d’ARNm, est finalement détruite par le corps. L’ARNm est conditionné dans une bulle huileuse qui peut fusionner avec une cellule, permettant à la molécule de s’y glisser. La cellule utilise l’ARNm pour fabriquer des protéines à partir du coronavirus, ce qui peut stimuler le système immunitaire. À tout moment, chacune de nos cellules peut contenir des centaines de milliers de molécules d’ARNm, qu’elles produisent pour fabriquer leurs propres protéines. Une fois ces protéines fabriquées, nos cellules déchiquetent ensuite l’ARNm avec des enzymes spéciales. Les molécules d’ARNm fabriquées par nos cellules ne peuvent survivre que quelques minutes. L’ARNm dans les vaccins est conçu pour résister un peu plus longtemps aux enzymes de la cellule, de sorte que les cellules puissent produire des protéines virales supplémentaires et provoquer une réponse immunitaire plus forte. Mais l’ARNm ne peut durer que quelques jours au maximum avant d’être détruit.



« Le NHS doit suivre » les nouvelles directives, indique le communiqué, « afin d’augmenter le nombre de personnes vulnérables protégées contre Covid au cours des trois prochains mois, sauvant potentiellement des milliers de vies. »

Retarder les secondes doses de vaccin pourrait doubler le nombre de personnes qui reçoivent bientôt un vaccin et éventuellement alléger le bilan du virus en Grande-Bretagne, où les hôpitaux sont confrontés à un déluge de cas d’une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus. Bien que toute personne puisse être mieux placée pour recevoir rapidement la deuxième dose, selon certains scientifiques, la société dans son ensemble profite si davantage de personnes bénéficient de la protection partielle d’une seule dose pour le moment.

D’autres scientifiques, cependant, estiment que la Grande-Bretagne a dépassé les preuves disponibles, laissant potentiellement les personnes âgées et les travailleurs de la santé sans la protection complète de deux doses de vaccin au milieu de terribles surtensions hivernales. La Grande-Bretagne a pris la décision sans les réunions publiques ou les séances d’information volumineuses qui ont précédé les décisions réglementaires américaines. Aucun essai n’a testé explicitement l’efficacité à long terme d’un seul coup.