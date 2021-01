Les médecins britanniques, chargés de commencer à reprogrammer les rendez-vous de deuxième dose pour la semaine prochaine, ont déclaré qu’ils répugnaient à demander aux patients plus âgés et vulnérables d’attendre deux mois supplémentaires pour leurs injections de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech. Ils ont déclaré que ces patients comptaient sur la protection complète de deux doses, avaient déjà pris des dispositions pour que les soignants les aident à se rendre au cabinet de leur médecin et ne pouvaient pas se permettre de compter sur une nouvelle stratégie de vaccination non testée.

«Il est manifestement injuste pour des dizaines de milliers de nos patients les plus à risque d’essayer maintenant de reporter leurs rendez-vous», a déclaré le Dr Richard Vautrey, président du comité des médecins de famille du syndicat, dit dans un communiqué. «Le gouvernement doit voir qu’il est juste que les réservations existantes pour les membres les plus âgés et les plus vulnérables de notre société soient honorés, et il doit également publier dès que possible une justification scientifiquement validée de sa nouvelle approche.

Le National Health Service britannique n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Retarder les secondes doses de vaccin pourrait doubler le nombre de personnes éligibles aux vaccins dans les semaines à venir et éventuellement alléger le bilan du virus en Grande-Bretagne, où les hôpitaux sont confrontés à un déluge de cas d’une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus. Alors que n’importe quelle personne peut être mieux avec les deux doses complètes, selon certains scientifiques, la société dans son ensemble profite si davantage de personnes bénéficient de la protection partielle d’une seule dose pour le moment.

Mais d’autres scientifiques pensent que la Grande-Bretagne a dépassé les preuves disponibles, laissant potentiellement les personnes âgées et les travailleurs de la santé sans la protection complète de deux doses de vaccin au milieu de terribles poussées hivernales. La Grande-Bretagne a pris la décision sans les réunions publiques ou les séances d’information volumineuses qui ont précédé les décisions réglementaires américaines. Aucun essai n’a testé explicitement l’efficacité à long terme d’un seul coup.

Et quelles preuves limitées existent sur la protection offerte par une dose unique en contradiction avec les craintes des scientifiques que les réponses des anticorps diminuent avec le temps, tombant potentiellement en dessous d’un seuil de protection.

Certains médecins de famille en Grande-Bretagne ont déclaré qu’ils étaient surtout préoccupés par les patients plus âgés dont les familles et les soignants avaient déjà mis en place des plans pour les amener à des rendez-vous de vaccination la semaine prochaine. D’autres ont dit qu’ils étaient inquiets du manque de preuves montrant que les patients seraient protégés pendant de nombreuses semaines contre Covid-19 après une seule injection du vaccin Pfizer-BioNTech.