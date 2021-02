* Le traitement réservé au critique du Kremlin, Navalny, a déclenché des manifestations

* Certains manifestants disent avoir été blessés par la police

* Le Kremlin nie la répression policière et défend l’action policière

Par Polina Nikolskaya

MOSCOU, 10 février (Reuters) – Des médecins ont diagnostiqué qu’Alexei Borisov avait un poumon perforé, trois côtes fracturées et une dent aberrée après avoir assisté à un rassemblement le 31 janvier en soutien au politicien de l’opposition russe Alexei Navalny.

Le chauffeur de camion de 42 ans a déclaré avoir été blessé par la police qui l’avait arrêté après avoir dirigé une marche dans le centre de Riazan, à 200 km (120 miles) au sud-est de Moscou, criant « Liberté à AlexeiNavalny » et slogans contre le président Vladimir Poutine.

« J’étais allongé face contre terre sur le sol (de la voiture de police) … Ils ont commencé à me frapper, je n’ai même pas vu combien il y en avait », a déclaré Borisov.

Reuters n’a pas été témoin de l’incident décrit par Borisov, mais il a fourni des documents médicaux confirmant ses blessures et une photographie le montrant allongé à l’hôpital. Les documents n’indiquaient ni où ni comment il avait été blessé.

Interrogé sur son cas par Reuters, le ministère de l’Intérieur, qui est en charge de la police, n’a pas commenté.

Borisov est l’une des plus de 11000 personnes qui ont été arrêtées lors des manifestations ces dernières semaines contre l’arrestation et l’emprisonnement de Navalny, selon OVD-Info, un groupe non gouvernemental qui surveille les arrestations lors de manifestations de masse et cherche à prévenir les violations des droits de l’homme et les persécutions politiques.

Un représentant d’OVD-info a déclaré que le groupe était au courant d’environ 116 cas de violence policière présumée à la suite des récentes manifestations et craignait que beaucoup d’autres n’aient pas signalé leurs blessures.

Reuters n’a pas été en mesure de déterminer l’ampleur des plaintes pour brutalités policières lors de manifestations qui ont impliqué des dizaines de milliers de personnes au cours des dernières semaines.

La grande majorité des manifestants ne se sont pas plaints d’avoir été blessés et aucun décès n’a été signalé. Mais les journalistes disent que la police a été beaucoup plus énergique, et dans certains cas plus violente, que dans la plupart des autres manifestations politiques de ces dernières années.

L’histoire continue

Le ministère de l’Intérieur, le Comité d’enquête qui enquête sur les crimes majeurs et la Garde nationale russe n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur la conduite de la police.

Le Kremlin a nié la répression de la police. Il a déclaré que de nombreux cas de brutalités policières présumées sont en cours d’examen, mais qu’il y a eu beaucoup plus de cas d’agents de police anti-émeute attaqués par des manifestants que l’inverse.

Les autorités ont qualifié les manifestations d’illégales car elles n’ont pas reçu l’approbation officielle pour aller de l’avant, et ont déclaré que de tels rassemblements risquaient de propager le COVID-19.

TASERS ET BATONS

Navalny a été arrêté en janvier après son retour en Russie d’Allemagne, où il a été soigné après avoir été empoisonné en Sibérie avec ce que de nombreux pays occidentaux ont qualifié d’agent neurotoxique.Navalny a blâmé Poutine pour l’attaque, mais le Kremlin a rejeté les accusations et se demande s’il a été empoisonné.

Des journalistes de Reuters à Moscou et à Saint-Pétersbourg ont vu des manifestants taser et frappés à coups de matraque, et se sont entretenus avec huit qui affirment que la police a utilisé la violence contre eux.

Un journaliste de Reuters à Moscou a vu un manifestant tomber au sol et hurler de douleur lors de son arrestation lors d’un test le 31 janvier, et demander à la police d’arrêter de le taser.

Après une semaine de prison, le même manifestant, l’entraîneur de fitness Soso Glonti, 30 ans, a déclaré à Reuters qu’un policier l’avait tué au pistolet alors qu’il ne résistait pas à son arrestation.

«Je sais endurer (la douleur), mais la cinquième ou la sixième fois où ils m’ont tiré au pistolet, j’ai perdu mon sang-froid. C’était la cinquième fois que je me suis mis à crier», a-t-il déclaré.

Les dossiers médicaux de quatre manifestants consultés par Reuters faisaient état de blessures détaillées, notamment un bras cassé, une commotion cérébrale, une blessure à la tête, des ecchymoses et une blessure à la paupière.

L’agence de presse RIA a déclaré que la Garde nationale enquêtait sur un incident au cours duquel un officier a frappé le caméraman FyodorKhudokormov, 18 ans, qui a déclaré à Reuters qu’il avait été frappé à la tête avec une matraque le 2 février alors qu’il était clairement identifié comme journaliste.

Victor Lipatov, un avocat de 49 ans, a déclaré à Reuters qu’il se lavait la tête et le bras avec une matraque alors qu’il se tenait devant la police de l’riot et tenait la main d’autres manifestants.

Selon le groupe OVD-info, la Russie a ouvert 36 poursuites pénales contre des personnes qui ont assisté à des rassemblements pour usage présumé de la force contre la police anti-émeute.

Le comité d’enquête a déclaré que 21 affaires criminelles avaient été ouvertes après le premier rassemblement du 23 janvier, y compris des contre-manifestants accusés d’avoir fait grève des policiers. Il n’a pas dit combien ont été ouverts depuis lors.

Le comité d’enquête a déclaré avoir ouvert des poursuites pénales contre des manifestants qui ont lancé des feux d’artifice ou d’autres objets sur des policiers, leur ont donné des coups de pied ou des coups de poing ou qui ont pulvérisé du gaz au poivre.

Le groupe de surveillance du Comité russe contre la torture a déclaré qu’il avait déposé six plaintes auprès du Comité d’enquête pour abus de violence par la police anti-émeute, mais n’avait pas encore reçu de réponses. Ils comprenaient le cas de Lipatov.

Aucune affaire pénale n’a été annoncée contre des policiers ou des gardes nationaux (Reportage de Polina Nikolskaya, édité par Andrew Osborn et Timothy Heritage)