Certains législateurs veulent augmenter les seuils de déclaration fiscale 1099-K

À l’approche de la fin de l’année, il y a eu un débat sur la déclaration fiscale pour les transactions commerciales sur les applications de paiement telles que Venmo et PayPal, ainsi que sur les sociétés de commerce électronique, telles qu’eBay, Etsy et Poshmark.

Les seuils de déclaration inférieurs de 1099-K ont été controversés dans un contexte de surveillance accrue de l’IRS, en particulier parmi les vendeurs en ligne, les travailleurs de l’économie à la demande et d’autres qui s’inquiètent de la confusion et des taxes plus élevées.

Avant cette année, vous avez peut-être reçu le formulaire 1099-K si vous avez effectué plus de 200 transactions d’une valeur totale supérieure à 20 000 $. Mais le 2023 le seuil n’est que de 600 $ et même une seule transaction peut déclencher le formulaire.

Les seuils inférieurs du formulaire 1099-K étaient initialement prévus pour 2022. Mais l’IRS a retardé la règle fin décembre, pour « aider à faciliter la transition et assurer la clarté » pour les contribuables et les professionnels.

Le comité des voies et moyens de la Chambre dirigé par les républicains en juin législation approuvée de rétablir les seuils de déclaration aux niveaux de 2022. Il y a aussi des propositions au Sénat, y compris la Loi sur la réduction de la paperasse présenté par Sens. Sherrod Brown, D-Ohio, et Bill Cassidy, R-La., en mai, qui vise à relever le seuil à 10 000 $.

Président sortant de la New York State Society of Enrolled Agents

« Le formulaire 1099-K a toujours été problématique », a déclaré Phyllis Jo Kubey, agent inscrit basé à New York et président sortant de la New York State Society of Enrolled Agents. « Même dans son ancienne version avec des seuils et un nombre de transactions plus élevés, bien souvent, cela ne reflétait pas avec précision ce qui devrait être un revenu imposable. »

Pour les entreprises vendant des biens, elle a déclaré que le formulaire 1099-K pourrait ne pas refléter avec précision les retours ou les ajustements. « Mais si l’IRS a un document qui dit » X « et que vous dites » Y « sur votre déclaration de revenus, cela peut provoquer un examen plus approfondi, ce qui représente un autre niveau de temps, de dépenses et d’aggravation dont les gens n’ont pas besoin, « , a déclaré Kubey.