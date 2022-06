Certains leaders technologiques transforment les licenciements, le gel des embauches en opportunité

Les gros titres récents sont remplis de nouvelles sur les licenciements dans le secteur de la technologie, le gel des embauches et les offres d’emploi retirées au milieu de l’incertitude économique.

Mais selon les membres du CNBC Technology Executive Council, l’embauche ne ralentira pas et il ne sera pas plus facile de trouver les talents dont ces entreprises ont besoin.

Environ 32 % des leaders technologiques qui ont répondu à un récent sondage ont déclaré qu’il était devenu « plus difficile » de trouver des personnes qualifiées pour leurs postes vacants ; un pourcentage égal a déclaré qu’il était devenu “beaucoup plus difficile” de trouver les talents dont ils avaient besoin. La dernière enquête semestrielle auprès des membres du TEC a été menée entre le 3 juin et le 22 juin.

Au cours des derniers mois, un nombre croissant d’entreprises ont brossé un tableau bien différent de ce à quoi ressemble le marché du travail. Des entreprises comme Uber, Meta et Microsoft ont annoncé qu’elles ralentissaient l’embauche alors que l’inflation faisait rage et que les discussions sur une récession s’intensifiaient.

Pendant ce temps, Redfin, Netflix et Klarna font partie des entreprises qui ont annoncé des licenciements. Et dans un renversement complet du marché du travail chauffé à blanc de l’année dernière, Twitter, Redfin et Coinbase annulent les offres d’emploi qu’ils ont faites, invoquant les turbulences de l’économie.

C’est une stratégie dangereuse à employer, déclare Brian Kropp, vice-président de la recherche sur les ressources humaines au cabinet de conseil Gartner.

“Ça a l’air mauvais et c’est mal d’annuler des offres d’emploi”, a-t-il dit. “Un grand nombre de ces entreprises ont dépensé énormément d’énergie pour parler de leurs valeurs et de la façon dont elles construisent une organisation plus humaine avec un soutien supplémentaire pour des choses comme la santé mentale. Pour ensuite faire demi-tour et annuler des offres d’emploi pour un rendement financier essentiellement faible est très myope”, a ajouté Kropp.

“Non seulement cela affecte les personnes qui n’ont pas d’emploi qui leur a été proposé, mais cela affecte également tous vos autres employés qui pensent” Si l’entreprise fait cela à quelqu’un qu’elle a eu la peine d’interviewer et d’embaucher, qu’est-ce que cela signifie-t-il pour moi ? » a-t-il déclaré.