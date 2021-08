Certains larmes, certains dansent dans la jubilation après 6 mois d’intervalle

La médaille olympique historique de l’Inde au hockey jeudi est le résultat du travail acharné des joueurs pendant plus d’une décennie, mais ce qui a également énormément contribué à leur succès, c’est le soutien stoïque de leurs familles, qui ont hâte de les voir après six mois. . Avec COVID-19 balayant le pays, les joueurs étaient basés à Bangalore pendant six mois avant les Jeux de Tokyo. La seule façon pour eux de voir leurs proches était via des appels vidéo.

L’Inde remportant sa première médaille olympique en 41 ans, on s’attendait à une vague d’émotion de la part des joueurs, mais leurs familles n’ont pas non plus pu retenir leurs larmes avant le début des célébrations bruyantes dans les quartiers. Aneeshya, épouse du gardien de but vedette de l’Inde PR Sreejesh, est devenue émue lorsque le dernier sirène a éclaté lors du match de barrage pour la médaille de bronze avec son mari réalisant l’arrêt vainqueur d’un drag-flick allemand.

« C’est le moment le plus heureux de ma vie », a déclaré Aneeshya. Sreejesh réside dans la banlieue de Kochi et sa famille attend avec impatience son retour. Elle veut maintenant juste passer du temps avec lui.

« Nous n’avons pas pu le rencontrer au cours des six derniers mois. Je veux juste le voir. (Ce) Jeux olympiques était son plus grand rêve. Cette pandémie de COVID-19 a bouleversé nos vies de manière inattendue, il n’a pas pu rentrer à la maison. Mais il a réussi à utiliser le temps très judicieusement. Je veux aller pique-niquer une fois qu’il reviendra », a-t-elle ajouté. Avec une majorité de joueurs originaires du Pendjab et de l’Haryana, des scènes de célébration ont été observées dans les deux États.

La famille de Manpreet Singh, basé à Jalandhar, a été assurée par le skipper indien lui-même qu’une médaille revenait à la maison. La mère de Manpreet, Manjit Kaur, qui, comme les familles d’autres joueurs, regardait l’action à la télévision, est devenue émue après que l’équipe ait remporté une victoire acharnée.

Elle a révélé que son fils lui avait téléphoné avant le match et lui a dit que « l’équipe gagnera une médaille ». Venant d’un milieu modeste, elle a rappelé l’époque des luttes de Manpreet et a déclaré que le travail acharné qu’il a mis au cours de toutes ces années a Payé.

Les familles de Gurjant Singh et Shamsher Singh dans le district d’Amritsar jubilaient également après la confirmation de la médaille. La mère de Rupinder Pal Singh, qui faisait partie des buteurs, a déclaré qu’elle était un peu abattue après la défaite de l’équipe contre la Belgique en demi-finale. Maintenant, ils sont occupés à préparer un grand accueil pour son fils à Faridkot.

Vivek Sagar Prasad, originaire du district de Hoshangabad dans le Madhya Pradesh, est également très attendu dans sa ville natale. « Si ce n’était pas maintenant, alors (peut-être) nous devrions passer 41 ans de plus pour obtenir une médaille. Chapeau à Sreejesh pour cet arrêt, dans cette situation de pression, nous étions très heureux et des larmes ont coulé de nos yeux, nous nous sommes embrassés, je ne peux pas exprimer mes sentiments à propos de ce moment », a déclaré le frère de Vivek, Vidya Sagar.

« Non seulement nous mais tout le Madhya Pradesh est prêt à l’accueillir, nous avons déjà pris les dispositions, le gouvernement a également pris des dispositions et nous avons reçu des appels à cet égard, nous irons à Bhopa et l’accueillerons à l’aéroport de un grand chemin, dit-il.

