Certains l’aiment chaud : Manger épicé dans les abris de la Seconde Guerre mondiale en Chine

CHONGQING, Chine – La ville de Chongqing, surnommée l’une des quatre villes “fournaises” de Chine, est connue à la fois pour ses températures élevées et sa cuisine épicée – notamment sa fondue, un bouillon de table bouillonnant et poivré dans lequel les convives plongent des bouchées de nourriture à cuisiner et mange.

Chongqing était la capitale temporaire de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, car une invasion japonaise a chassé le gouvernement de la capitale de l’époque, Nanjing, et a occupé l’est de la Chine. Le chef Chiang Kai-shek, les militaires, les diplomates étrangers et d’autres se sont installés dans ce qui était alors une ville isolée du sud-ouest.

Aujourd’hui, les portes en arc de pierre des anciens abris parsèment encore la ville. Certains sont devenus des cafés et des salons de mahjong et d’autres, des restaurants.

A l’intérieur, tables et chaises bordent deux tunnels longs et étroits reliés par un couloir. Un ciel nocturne étoilé a été peint sur le toit semi-circulaire pour renforcer une sensation de fraîcheur. Une peinture d’un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale est accrochée au mur.

Les convives déposent des tripes de bœuf, de la viande, du poisson et des légumes dans un bouillon bouillonnant rempli de piments rouges flottants et de grains de poivre du Sichuan qui engourdissent les lèvres. Un bouillon non épicé est également disponible – dans un récipient plus petit.