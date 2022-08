Certains l’aiment chaud : Manger épicé dans les abris de la Seconde Guerre mondiale en Chine

CHONGQING, Chine (AP) – La ville de Chongqing, surnommée l’une des quatre villes «fournaises» de Chine, est connue à la fois pour ses températures élevées et sa cuisine épicée – notamment sa fondue, un bouillon de table bouillonnant et poivré dans lequel les convives plongent des bouchées de nourriture à cuisiner et à manger.

La métropole intérieure sur le fleuve Yangtze offre l’évasion parfaite pour savourer une fondue, même pendant un été de chaleur inhabituellement étouffante : des abris anti-aériens datant de la Seconde Guerre mondiale, convertis en restaurants, où la température est naturellement plus fraîche.

Les habitants l’appellent “la fondue de la grotte”.

Chongqing était la capitale temporaire de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, car une invasion japonaise a chassé le gouvernement de la capitale de l’époque, Nanjing, et a occupé l’est de la Chine. Le chef Chiang Kai-shek, les militaires, les diplomates étrangers et d’autres se sont installés dans ce qui était alors une ville isolée du sud-ouest.

Au son des sirènes des raids aériens, les habitants se sont entassés dans les abris souvent sombres creusés dans le paysage urbain vallonné pour protéger les personnes et les armes militaires. Des milliers de personnes sont mortes dans les bombardements aériens japonais.

Aujourd’hui, les portes en arc de pierre des anciens abris parsèment encore la ville. Certains sont devenus des cafés et des salons de mahjong et d’autres, des restaurants.

Des caractères chinois rouges pendent au-dessus d’une entrée, sa maçonnerie à moitié cachée par une vitrine de boissons réfrigérées et des chaises en plastique empilées. Les personnages lisent : « Cave Pavilion Hotpot. Fondé en 1989. »

A l’intérieur, tables et chaises bordent deux tunnels longs et étroits reliés par un couloir. Un ciel nocturne étoilé a été peint sur le toit semi-circulaire pour renforcer une sensation de fraîcheur. Une peinture d’un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale est accrochée au mur.

Les convives déposent des tripes de bœuf, de la viande, du poisson et des légumes dans un bouillon bouillonnant rempli de piments rouges flottants et de grains de poivre du Sichuan qui engourdissent les lèvres. Un bouillon non épicé est également disponible – dans un récipient plus petit.

“Nous restons à l’écart de la chaleur estivale dans ces abris anti-aériens”, a déclaré Tang Ronggang, alors que des volutes de vapeur s’élevaient devant son visage depuis la marmite sur sa table. « C’est cool ici, c’est un bon endroit où séjourner en été.

Particulièrement cet été, qui a vu ce que les météorologues appellent la vague de chaleur la plus forte de Chine depuis que le gouvernement a commencé à enregistrer les précipitations et la température il y a 61 ans. Les températures élevées ont persisté pendant plus de deux mois, dépassant les 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans de nombreux endroits.

Les centres commerciaux ont fermé à Chongqing pendant la majeure partie de la journée pour économiser de l’énergie. De larges pans des fleuves Yangtze et Jialing, qui se rejoignent dans la ville, se sont asséchés, attirant les gens vers le lit exposé du fleuve. La chaleur et la sécheresse prolongées sont imputées à un système à haute pression stationné au-dessus de l’ouest de la Russie qui est également à l’origine des vagues de chaleur de cet été en Europe.

Chongqing, immédiatement à l’est du Sichuan, faisait partie de la province jusqu’à ce que la ville et ses environs soient séparés administrativement en 1997.

Certains datent la tradition de la marmite de la ville au XVIe siècle, lorsque les porteurs mangeaient de la viande et des légumes bouillis avec des épices piquantes après une dure journée de travail sur les quais de la rivière Jialing. Le plat s’est installé dans des abris anti-aériens abandonnés dans les années 1970, donnant naissance à une nouvelle tradition, la marmite des cavernes.

___

La productrice vidéo d’Associated Press, Olivia Zhang, a contribué.

