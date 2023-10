Un vol à venir était la source de mon anxiété. J’ai récemment subi une opération au genou et l’idée de transporter moi-même mes bagages jusqu’au terminal a fait battre mon cœur et mes pensées se sont déchaînées : en supposant que j’arrive à l’avion sans problème, le siège serait-il trop exigu pour la mobilité de ma jambe une fois que je serai arrivé à l’avion ? embarqué ? J’ai récemment entendu le changement climatique aggrave les turbulences et redoutais la sensation de naufrage que l’air cahoteux pourrait apporter. Et si la plupart des gens ne portaient pas de masques et que j’attrapais le COVID-19 ?

Dans le cadre d’une interview pour cette histoire, j’ai organisé un appel vidéo avec Dawson Church, un chercheur et auteur qui écrit sur la guérison alternative, et lui ai demandé de faire une brève démonstration de « Technique de liberté émotionnelle » ou EFT, en tapotant pour moi. Church m’a demandé de garder à l’esprit l’anxiété que je ressentais à propos de mon prochain voyage et de répéter une série d’affirmations à ce sujet tout en tapotant diverses parties de mon corps.

Les partisans du tapotement EFT affirment qu’il s’agit d’un outil simple et accessible avec de nombreuses fonctionnalités. preuve soutenir son utilisation pour traiter tout, depuis l’anxiété, la dépression, le trouble de stress post-traumatique (SSPT), les phobies et même la consommation de substances et la douleur chronique. Il a été approuvé par le défenseur des médecines alternatives et auteur Deepak Chopra et a trouvé sa place dans certaines salles de classe. Mais certains thérapeutes sont sceptiques si cela aide vraiment à réduire les symptômes de ces maladies et indiquez l’ensemble des recherches utilisées pour soutenir son utilisation est erronée.

La méditation fait partie de ma routine quotidienne. Ma mère est professeur de yoga et j’utilise de nombreuses pratiques de guérison alternatives dans la vie quotidienne. Je suis également un journaliste scientifique doté d’un cynisme inné qu’il faut beaucoup de temps pour briser. Ma brève expérience avec l’EFT Tapping a semblé réduire mon anxiété, mais comment puis-je être sûr qu’il ne s’agissait pas simplement d’un effet placebo, du thé à la camomille que j’avais bu auparavant, ou d’un certain nombre d’autres facteurs inconnus ? Church a initialement partagé mon scepticisme lorsqu’il a découvert les tapotements EFT, m’a-t-il dit, tout comme plusieurs praticiens interviewés pour cette histoire lorsqu’ils en ont été initiés.

“Je pensais qu’il était vraiment improbable qu’un seul traitement puisse être efficace pour de nombreuses choses différentes, et je l’ai initialement rejeté”, a déclaré Church à Salon. « Ensuite, j’en ai fait l’expérience moi-même parce que je vendais une entreprise que je possédais et j’étais anxieux à l’idée de la vente. J’ai tapoté et mon anxiété a diminué de moitié environ. J’ai été vraiment frappé par cela.

Comme de nombreuses pratiques de santé holistiques, elle combine des éléments de la médecine orientale et de la psychologie occidentale.

S’appuyant sur les pratiques d’acupuncture psychothérapeutique, Gary Craig introduit le tapotement EFT dans les années 1990, lorsqu’il a publié le « Manuel EFT ». Comme de nombreuses pratiques de santé holistiques, elle combine des éléments de la médecine orientale et de la psychologie occidentale. Semblable à l’acupuncture, on pense que les tapotements EFT fonctionnent en ciblant divers « points méridiens » du corps. Avec environ un Américain sur cinq diagnostiqué avec une maladie mentale et la moitié de ces gens ne pas être soigné pour leur étatles gens se tournent de plus en plus vers pratiques médicales alternatives et holistiques conçu pour réduire le stress et améliorer la santé mentale.

« Après seulement quelques tapotements, les gens déclarent souvent se sentir plus légers, plus calmes et capables de respirer plus facilement – ​​presque comme s’ils avaient désormais plus d’espace à l’intérieur », déclare un individu libre. manuel d’EFT International. «Ils peuvent signaler que leur façon de penser a changé, qu’ils ont acquis de nouvelles connaissances ou qu’ils sont se sentir mieux dans l’ensemble.”

À mesure que les écoutes EFT devenaient plus populaires, EFT International (anciennement l’Association pour l’avancement des techniques énergétiques méridiennes) a été créée en 1999. Avec près de 2 000 membres aujourd’hui, l’organisation propose des programmes de formation accréditant les praticiens de l’EFT, similaires à l’EFT Tapping Training Institute et à une poignée d’autres organisations.

Craig Weiner, chiropracteur et directeur de l’Institut de formation EFT Tapping, a déclaré que le centre forme des prestataires de soins de santé mentale, des travailleurs sociaux, des spécialistes de la toxicomanie, des chiropracteurs et des coachs de vie aux tapotements EFT. Au cours de la dernière décennie, « l’acceptation au sein des professions de soins de santé mentale s’est considérablement accrue », a déclaré Weiner à Salon lors d’un entretien téléphonique.

Toutefois, cette croissance n’est pas entièrement due aux établissements de formation. Un rapide YouTube recherche rassemble des dizaines de démonstrations amateurs, notamment des vidéos du comédien Russel Brand et de la pop star Pink. Les tapotements EFT peuvent provoquer des expériences traumatisantes et ne pas être capable de traiter ces émotions de manière appropriée pourrait être dangereux si cela n’est pas effectué sous la supervision d’un professionnel de la santé mentale, a déclaré Weiner.

“Ma plus grande préoccupation, ce sont les gens qui voient l’EFT exploiter YouTube et l’ajoutent à leur boîte à outils sans certification ni formation et commencent à travailler avec des personnes ayant des souvenirs traumatisants qui ne correspondent pas à leur pratique ou à leur niveau de compétence”, a déclaré Weiner. “Si une personne commence à travailler sur des souvenirs d’enfance qui ont été abusifs et qu’elle n’a aucune compétence pour le faire, cela peut être nocif et traumatisant à nouveau.”

D’autres chercheurs ont résisté à l’idée d’approuver les écoutes EFT sans données plus convaincantes. En 2008, par exemple, David Feinstein, Ph.D., psychologue clinicien et chercheur en tapotement EFT, a réalisé une examen des preuves de « psychologie énergétique », qui comprend des pratiques corps-esprit conçues pour réduire le stress et aider à traiter les traumatismes comme le tapotement EFT, ainsi que la thérapie du champ de pensée (TFT). Feinstein a conclu que ces pratiques, ensemble, « atteignaient le seuil minimum pour être désignées comme traitement fondé sur des preuves ».

Cependant, des commentaires publiés dans la même revue indiquent que de nombreuses études démontrant l’inefficacité de la psychologie énergétique ont été omises de la revue, qu’une étude a été classée à tort comme essai contrôlé randomisé et qu’une grande partie de la recherche était en général criblée de « graves défauts ». Dans une éditorialles auteurs ont conclu que les conclusions de Feinstein étaient « prématurées » et fondées sur des « preuves incomplètes ».

On pense que les tapotements EFT agissent en diminuant l’activité dans les régions du cerveau associées à la douleur et à la peur, comme l’amygdale. Parallèlement, cette pratique peut également activer les fonctions exécutives du cortex préfrontal qui aident les patients à gérer les expériences anxiogènes sur lesquelles ils souhaitent travailler, a déclaré Feinstein.

“Cela apporte une qualité somatique au traitement que vous n’avez pas dans la thérapie par la parole ou même dans la thérapie cognitivo-comportementale”, a déclaré Feinstein à Salon dans un e-mail. “Bien qu’il utilise les méthodes de thérapie par la parole et de TCC [cognitive behavioral therapy] – en particulier la restructuration cognitive et l’exposition psychologique – cela augmente leur efficacité.

Cependant, une autre étude publiée dans la revue Revue scientifique de la pratique de la santé mentale L’examen de l’impact des tapotements EFT sur la peur et l’anxiété semble suggérer que le principal bénéfice pourrait provenir de certains des éléments de TCC incorporés dans les tapotements EFT. Dans l’étude, les patients ont été chargés d’effectuer des tapotements EFT sur les points méridiens couramment utilisés dans la thérapie EFT, de les effectuer sur des points qui n’étaient pas les points méridiens désignés, de les exécuter sur une poupée ou de ne pas tapoter du tout. Ce que les chercheurs ont découvert, c’est que tous les groupes de tapotements présentaient une diminution de la peur et de l’anxiété, ce qui indique que « l’efficacité rapportée de l’EFT est attribuable aux caractéristiques qu’elle partage avec les thérapies plus traditionnelles » plutôt qu’au tapotage de ces points en particulier.

« Les petits succès observés dans ces thérapies sont potentiellement attribuables aux techniques cognitives et comportementales bien connues qui sont incluses dans la manipulation énergétique », selon un autre éditorial. “Les psychologues et les chercheurs devraient se méfier de l’utilisation de telles techniques et s’efforcer d’informer le public des effets néfastes des thérapies qui vantent des allégations miraculeuses.”

Pourtant, des études montrent des changements physiologiques dans le corps qui se produisent avec les tapotements EFT. Peta Stapleton, Ph.D., psychologue clinicienne et professeure agrégée de psychologie à la Bond University en Australie, a cité plus de 300 essais publiés sur les tapotements EFT, dont une étude de 2012 publiée dans le Journal des maladies nerveuses et mentales par Church qui a révélé que les niveaux de cortisol chez les patients ayant utilisé les tapotements EFT étaient significativement inférieurs à ceux d’un groupe témoin de participants ayant reçu des entretiens de soutien. Stapleton a mené une autre étude avec un format similaire en 2020 et a produit des résultats similaires.

“La plupart des gens utilisent l’EFT pour réduire le stress (sensations, pensées, émotions)”, a déclaré Stapleton à Salon dans un e-mail. “Mais en raison du rôle du stress dans de nombreuses autres préoccupations, il a fait l’objet de recherches pour de nombreuses pathologies.”

De nombreuses personnes qui commencent à utiliser l’EFT sont sceptiques quant à son efficacité – comme moi. Je me sentais stupide de me tapoter le front et de me répéter encore et encore les mêmes phrases. En fin de compte, aucun mal n’a été causé par ces mouvements répétitifs. Ils m’ont ancré dans le moment présent, tout comme la méditation pouvait calmer l’esprit ou un massage pouvait calmer le corps. Est-ce que cela m’importait que les éléments CBT des tapotements EFT ou les tapotements eux-mêmes produisaient un effet calmant ? Pas vraiment. Mais il n’en va peut-être pas de même pour les personnes souffrant de différents problèmes de santé mentale, de traumatismes antérieurs ou pour qui cette pratique pourrait tout simplement ne pas fonctionner.

On ne sait toujours pas si les écoutes EFT pourraient exacerber certaines conditions comme le trouble obsessionnel compulsif (TOC) en initiant des comportements répétitifs, par exemple. Que les gens souffrent de cette maladie, d’un traumatisme ou d’autres, ils devraient toujours discuter des tapotements EFT avec leurs prestataires de santé mentale avant de l’essayer eux-mêmes,…