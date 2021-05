Certains jours, la peur est palpable: Ayub Khan fait face à la pandémie | Nouvelles des gens

Mumbai: La star de la télévision Ayub Khan se sent vulnérable bien qu’elle ait été vaccinée contre le COVID-19. Il dit que certains jours, la peur est particulièrement palpable.

« Le nombre croissant de cas m’a laissé un sentiment de vulnérabilité, malgré le fait d’être vacciné. Malgré toutes les précautions prises, les gens ont contracté le virus », a déclaré Ayub à IANS, parlant des acteurs du petit écran, qui ont été les plus touchés à la pandémie.

«L’imprévisibilité du virus laisse une boule dans la gorge et une nausée au creux de mon estomac. Alors que certains jours je vais bien, certains jours la peur est palpable. Je fais de l’exercice pour garder mon esprit calme et suivre toutes les précautions. Outre les précautions habituelles, les prières régulières et les réponses que l’on trouve avec la spiritualité, me permettent de rester calme », a-t-il déclaré.

Appellerait-il cela les deux pires années de sa vie professionnelle? « J’appellerais cela les deux pires années non seulement de ma vie professionnelle, mais aussi de la planète, car le monde entier a été touché », a conclu Ayub, qui joue le rôle de Guddu Mishra dans « Ranju Ki Betiyaan » sur Dangal TV.