Certains jours, je ne vois pas l’intérêt d’être en vie: Nikki Tamboli ressent un «trou noir de tristesse» après la mort de son frère | Nouvelles des gens

New Delhi: Bigg Boss 14 renommée Nikki Tamboli a été assez brisée à propos de la disparition de son frère à cause du COVID-19. Elle s’est récemment rendue sur Instagram pour rédiger une longue note émotionnelle décrivant la douleur émotionnelle qu’elle a endurée.

Dans son message, Tamboli a longuement parlé de son état d’esprit après avoir perdu son frère et a déclaré qu’elle sanglote pour s’endormir tous les soirs. L’actrice a également révélé qu’elle ne se sentait pas forte et a déclaré que « chaque jour est difficile à vivre ».

Elle a écrit: « Mon frère me manque tellement et je sanglote pour m’endormir presque toutes les nuits. Peu de gens que je connais me disent qu’il était temps de partir et je devrais être heureux qu’il ne souffre plus émotionnellement et ne soit plus malade. et que je dois le laisser partir mais mon esprit ne veut pas accepter cela. Je veux juste pouvoir parler à mon frère et quand je dis cela à mes amis, ils me disent que je peux toujours, mais ce n’est pas le pareil … Ils ne comprennent tout simplement pas ou n’écoutent pas ce que je ressens. «

Elle a en outre écrit: « Je ne me sens plus forte du tout maintenant. J’ai l’impression que tout est trop dur et je sens que chaque jour est difficile à vivre. Je n’ai pas accepté la mort de mon frère. Je ressens un puits si profond et sombre. de tristesse a envahi tout mon être et je m’y noie totalement. «

Nikki poursuit également en disant que certains jours, elle ne voit pas l’intérêt de vivre. « Certains jours, comme aujourd’hui, je ne vois tout simplement pas pourquoi je suis en vie ni aucune raison pour que ma vie continue. Je n’aime pas pouvoir supporter cette tristesse intense », a-t-elle avoué.

Jetez un œil à sa note émotionnelle:

Nikki est actuellement au Cap, en Afrique du Sud, pour le tournage de l’émission de télé-réalité d’aventure Khatron Ke Khiladi. L’actrice a publié des histoires Instagram d’Afrique du Sud.

Plus tôt, l’actrice a également publié une longue note sur l’importance de sa famille pour elle et sur le fait que malgré sa perte personnelle, elle participera à Khatron Ke Khiladi car c’est quelque chose que son frère voulait vraiment pour elle.

Le frère de Nikki, Jatin, a reçu un diagnostic de COVID-19 et a également été infecté par la tuberculose et la pneumonie.