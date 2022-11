Certains Iraniens célèbrent la défaite de la Coupe du monde face aux États-Unis au milieu de manifestations nationales

Les fans de football de la région kurde d’Iran ont tiré des feux d’artifice et klaxonné tôt mercredi pour célébrer la victoire des États-Unis sur l’équipe nationale iranienne lors d’un match de Coupe du monde politiquement chargé qui a divisé le pays déchiré par les protestations.

Des supporters enthousiastes sont descendus dans les rues de la province iranienne à majorité kurde du Kurdistan et des feux d’artifice ont illuminé le ciel de la région de Bukan dans la province de l’Azerbaïdjan occidental pour célébrer la défaite 1-0 de l’équipe iranienne.

Certains ont crié “Mort au dictateur”, un slogan de protestation populaire faisant référence au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Les régions kurdes d’Iran ont été les points chauds des manifestations anti-gouvernementales en cours.

La femme dont la mort a déclenché des manifestations était kurde

Les manifestations ont éclaté pour la première fois en septembre, à la suite du décès d’une jeune femme kurde détenue par la police des mœurs iranienne dans la capitale, Téhéran.

Les manifestations se sont rapidement transformées en le défi le plus sérieux lancé à la théocratie iranienne depuis sa création lors de la révolution islamique de 1979. Les autorités iraniennes ont accusé des acteurs étrangers, principalement les États-Unis, d’avoir orchestré le mouvement de protestation, mais n’ont fourni aucune preuve.

Les régions à majorité kurde d’Iran ont connu des vagues de troubles au milieu des manifestations nationales contre le gouvernement. La défaite de l’équipe nationale face aux États-Unis a été considérée par certains comme une victoire contre ce qu’ils considèrent comme l’oppression du gouvernement.

Une vue aérienne du match de Coupe du monde entre les États-Unis et l’Iran mardi. Les États-Unis ont gagné 1-0. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Même dans des quartiers de Téhéran, certains ont scandé des slogans de protestation après la victoire des États-Unis.

Des vidéos mises en ligne montraient des voitures dans les rues de Saqqez, la capitale de la province du Kurdistan, et la ville natale de Mahsa Amini, la jeune femme décédée en garde à vue en septembre.

Mais tout le monde n’applaudissait pas. Parham Azmand, un fan de football à Téhéran, a déclaré que l’équipe iranienne avait fait de son mieux.

“Nous avons travaillé très dur mais nous n’avons pas pu marquer, même si nous avons fait tout ce que nous pouvions”, a-t-il déclaré. “C’était leur jour [the Americans]. Nos joueurs ont fait de leur mieux et j’espère que nous ferons mieux lors des prochaines Coupes du monde et que Dieu le veut pour le deuxième tour.”

Après le match, le commentateur de la télévision d’État Mohammad Hossein Misaghi a déclaré que les États-Unis avaient profité de “nombreuses opportunités” dans le match.

“Ce n’était pas notre jour”, a déclaré un autre commentateur, Mohammadreza Ahmadi. Il a balayé la défaite en disant “un match, c’est comme ça; il y a des victoires et des défaites”.