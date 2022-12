Certains inscrits à Medicare obtiennent de nouveaux numéros d’identification en raison d’une violation de données

Jusqu’à 254 000 informations personnelles de bénéficiaires de Medicare pourraient avoir été compromises lors d’une attaque de ransomware en ligne contre un sous-traitant du gouvernement, ont averti des responsables cette semaine.

Des lettres sont envoyées aux bénéficiaires qui ont été touchés par la violation potentielle des données, ont déclaré les Centers for Medicare & Medicaid Services. Les personnes concernées – qui représentent moins de 0,4% des 64,5 millions de bénéficiaires de Medicare – recevront également une carte Medicare de remplacement avec un nouveau numéro d’identification dans les prochaines semaines.

“La sauvegarde et la sécurité des informations sur les bénéficiaires sont de la plus haute importance pour cette agence”, a déclaré l’administrateur du CMS, Chiquita Brooks-LaSure, dans l’annonce.

“Nous continuons d’évaluer l’impact de la violation impliquant le sous-traitant, facilitons le soutien aux personnes potentiellement affectées par l’incident et prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger les informations confiées à CMS”, a déclaré Brooks-LaSure.

Les informations personnelles qui auraient pu être compromises comprennent le nom, l’adresse, la date de naissance, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, l’identifiant du bénéficiaire de Medicare, les informations bancaires (y compris les numéros d’acheminement et de compte) et les informations sur les droits, l’inscription et les primes de Medicare.