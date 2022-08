Certains influenceurs ont payé des milliers pour approuver des projets de crypto-monnaie

Ben Armstrong dit que sa crise de conscience est survenue en janvier de cette année, lorsqu’il s’est rendu compte qu’il devait mettre fin à une pratique commerciale dans laquelle il – et beaucoup d’autres personnes dans son domaine de travail – étaient engagés depuis des années. Armstrong est l’un des influenceurs cryptographiques les plus regardés sur YouTube. Sa chaîne, BitBoy Crypto, compte plus de 1,5 million d’abonnés. Pendant des années, Armstrong a déclaré qu’il acceptait les paiements des sociétés de cryptographie pour vanter leurs nouveaux produits auprès de son vaste public d’abonnés. C’est une pratique qu’il dit qu’il regrette maintenant car elle a entraîné des pertes douloureuses pour ses propres téléspectateurs. À l’automne 2020, Armstrong a annoncé son partenariat avec une crypto-monnaie appelée DistX, l’appelant sa pièce la plus fiable. Il a dit que l’idée même de DistX était d’arrêter les escroqueries en crypto – mais Armstrong a finalement déclaré que le projet lui-même a fini par être une arnaque. Le tapis de l’équipe du projet a tiré, ce qui signifie qu’ils ont travaillé pour augmenter la capitalisation boursière, puis ont disparu, laissant les investisseurs tenir le sac. La pièce est maintenant en baisse de 99%, évaluée à moins d’un centime.

L’influenceur crypto Ben Armstrong dans son studio enregistre un épisode en direct de BitBoy Crypto. CNBC

Alors qu’il acceptait des promotions payantes, Armstrong a déclaré qu’il avait précédemment gagné plus de 30 000 $ pour une seule approbation, qui comprenait sa vidéo promotionnelle pour DistX, et qu’il pouvait facilement gagner plus de 100 000 $ par mois rien qu’en promotions. Armstrong dit maintenant qu’il se sent responsable des pertes subies par ses partisans. “Je veux dire, bien sûr que je le fais,” dit-il. “Je déteste quand on parle de trucs qui n’ont pas bien marché.” Alors qu’Armstrong dit avoir cessé d’accepter les promotions payantes en janvier, d’autres influenceurs pullulent toujours sur ce marché lucratif. CNBC a découvert que certaines de ces personnalités en ligne sont payées des milliers pour approuver des projets douteux. Ce printemps, un détective anonyme de la blockchain a publié une liste sur Twitter nommant 44 personnalités cryptographiques de YouTube et leurs prix pour les promotions payantes. Certains de ces influenceurs ont été payés jusqu’à 65 000 $ pour une seule vidéo promotionnelle, selon cette liste. Armstrong dit qu’il a utilisé l’argent qu’il a gagné grâce à la promotion de DistX pour rembourser ses abonnés après le crash de la pièce, ajoutant qu’il se sentait particulièrement coupable de la forte publicité sur sa chaîne. Cependant, il dit que c’est le seul projet dans lequel il est intervenu de cette manière après que des investisseurs aient perdu de l’argent en suivant ses conseils. Bien qu’Armstrong révèle qu’il n’est pas un professionnel de la finance qualifié, bon nombre des entreprises qu’il a promues se sont effondrées. Après que d’autres entreprises de crypto-monnaie comme Ethereum Yield, Cypherium et MYX Network aient perdu de la valeur, il a supprimé les vidéos promotionnelles pour eux de sa chaîne. CNBC a contacté ces influenceurs de la liste pour vérifier leurs frais : certains ont déclaré que les prix étaient gonflés et ceux qui souhaitaient partager leurs prix ont déclaré avoir gagné au moins 1 000 $ pour chaque vidéo promotionnelle. Contrairement à Armstrong, qui dit avoir divulgué toutes ses vidéos promotionnelles payantes, certains influenceurs ne partagent pas le fait qu’ils sont grassement payés pour brancher des projets. Selon Armstrong, de nombreuses entreprises qui l’ont contacté alors qu’il percevait des frais pour les avenants ne voulaient pas qu’il dise à ses téléspectateurs que le contenu était sponsorisé. Armstrong a déclaré qu’il y a cinq ans, de nombreux influenceurs ne divulguaient pas qu’ils étaient payés pour brancher des projets, mais la plupart des influenceurs aujourd’hui sont francs sur les promotions avec leurs téléspectateurs. Mais les régulateurs des États avertissent qu’il existe encore des influenceurs qui manquent de transparence. Joe Rotunda, directeur de la division de l’application de la loi du Texas State Securities Board, a déclaré avoir vu des promotions payées qui non seulement ne sont pas divulguées, mais poussent à des entreprises frauduleuses.

Joe Rotunda, le directeur de la division de l’application de la loi du Texas State Securities Board. CNBC

Rotunda et une équipe de régulateurs ont récemment déposé des actions en justice contre deux casinos du métaverse, la nouvelle frontière numérique où les utilisateurs peuvent assister à des concerts virtuels, acheter des actifs numériques ou même jouer dans un casino. Les actions citent le Flamingo Casino Club et le Sand Vegas Casino Club, les accusant d’essayer de frauder les investisseurs de détail en vendant des titres non enregistrés. Aucun des deux casinos n’a répondu aux demandes de commentaires. “Nous devons identifier les fraudes qui existent, en particulier les fraudes liées au métaverse”, a déclaré Rotunda. Rotunda a déclaré que son équipe avait découvert les opérations frauduleuses du métaverse grâce aux promotions d’influenceurs cryptographiques sur YouTube. Il a fait référence à deux influenceurs populaires qui ont fait la promotion du Flamingo Casino Club dans des vidéos atteignant environ 80 000 téléspectateurs. L’ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Flamingo Casino Club a déclaré que l’un des influenceurs faisant la promotion du casino “recrutait des promoteurs pour l’engager et le payer pour faire la publicité de leurs produits via sa chaîne YouTube”. Il a également trouvé des messages sur une plate-forme de chat populaire disant que l’un de ces influenceurs “apportait beaucoup [of investors] de leurs vidéos.” CNBC a contacté les deux influenceurs mentionnés dans la mesure d’exécution comme faisant la promotion des casinos métavers accusés d’avoir fraudé les investisseurs pour savoir s’ils ont accepté des paiements non divulgués pour la promotion. L’influenceur connu sous le nom de FLOZIN a déclaré qu’il n’avait pas été payé pour son approbation, mais il semble qu’il ait supprimé sa vidéo promotionnelle après que CNBC ait commencé à poser des questions. Le Dream Green Show, le deuxième influenceur, n’a pas répondu à la demande de commentaire de CNBC. Les promotions douteuses ne se produisent pas seulement par le biais d’influenceurs crypto sur YouTube. Le comité d’éthique de la Chambre a annoncé en mai qu’il enquêtait sur des promotions de crypto-monnaie potentiellement inappropriées par la représentante Madison Cawthorn, une républicaine de Caroline du Nord. Les divulgations publiées après l’annonce du comité révèlent que Cawthorn a acheté entre 100 000 et 250 000 dollars de crypto-monnaie “Let’s Go Brandon”. Il a été vu sur une photo avec les co-fondateurs de la pièce sur Instagram la semaine prochaine, en commentant “Demain nous irons sur la lune!” La nouvelle est tombée le lendemain d’un accord de sponsoring avec un pilote de NASCAR, faisant bondir le prix de la pièce de 75 %. Cawthorn, qui a perdu ses élections primaires en mai, a déclaré avoir vendu entre 100 000 et 250 000 dollars de la pièce le lendemain du rassemblement. Au cours des semaines suivantes, NASCAR a rejeté l’accord et la valeur de la pièce s’est effondrée. Taylor Monahan, chef de produit du portefeuille de monnaie numérique appelé MetaMask, a déclaré qu’elle était “violemment opposée” à tous les partenariats avec des crypto-influenceurs.

Taylor Monahan, chef de produit du portefeuille de devises numériques MetaMask. CNBC