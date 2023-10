« Certains hommes sont bizarrement pervers »

Richa Chadha parle de son personnage de Fukrey, Bholi Punjaban, et du fait qu’elle est un personnage « très apprécié » bien qu’elle soit une méchante.

Richa Chadha est de retour pour payer Bholi Punjaban à Fukrey pour la troisième fois. Fukrey 3 est sorti en salles la semaine dernière et fonctionne avec succès dans toute l’Inde. Le personnage très apprécié de l’actrice dans la franchise est devenu son identité pour de nombreux fans. Mais Richa dit qu’elle est incapable de comprendre pourquoi de nombreux hommes « fétichisent » le personnage alors qu’elle est une brute.

Dans une conversation avec DNA, Richa partage ce que signifie revenir jouer à Bholi toutes les quelques années. «C’est comme rencontrer mon pire tyran, mon moi le plus capricieux, le plus tapageur et le plus gundi. Peut-être que j’étais comme ça quand j’avais 12 ans, quand je battais les garçons. J’essaie toujours de me dire de bien me comporter », dit-elle.

Et même si Bholi est tout cela et bien plus encore (une politicienne dirigeant un syndicat criminel), elle est l’une des préférées du public. Richa, perplexe, déclare : « Les gens semblent aimer ça, surtout les hommes. Je ne comprends pas pourquoi ils aiment Bholi. Certains hommes sont étrangement pervers. Je pense que c’est un fétiche temporaire. Ils s’en remettront dès qu’ils la rencontreront en personne.

Mais Richa n’est pas trop surpris de voir à quel point Bholi est devenu un personnage si populaire. « Généralement, en Inde, les gens donnent beaucoup d’amour aux méchants. Cela n’arrive pas autant ailleurs. Mais ici, que ce soit Mogambo ou autres, ils ont tous été emblématiques de l’époque de Prem Chopra à Ranjit. Ils avaient tous leurs propres taqiya-kalaams (lignes de signature) et les gens les aimaient autant que les héros. Je sens que c’est ça. Bholi est la méchante, puis c’est une méchante femme qui n’a vraiment pas peur, qui dira tout ce qui lui passe par la tête », dit-elle.

Richa estime que Bholi pourra laisser sa marque dans les années à venir. « Parce qu’elle se comporte comme une femme d’affaires, il y a une pointe d’humour. C’est un personnage très courageux, c’est pourquoi les gens l’aiment. C’est rafraîchissant. On ne voit pas très souvent des choses comme ça », dit l’actrice.

Réalisé par Mrighdeep Lamba, Fukrey 3 met également en vedette Pulkit Samrat, Varun Sharma, Manjot Singh et Pankaj Tripathi. Le film est sorti en salles le 28 septembre et se rapproche progressivement de la barre des 100 crores au box-office.