Certains hommes portent le poids du monde – dans leur portefeuille – Shaw Local

J’ai vu l’horreur dans les yeux de mes fils.

Ce n’est cependant pas de la terreur qu’ils expriment. C’est du dégoût.

Leur réaction est maintenant prévisible, généralement après que j’ai lentement tendu la main et sorti de ma poche arrière gauche LE PORTEFEUILLE !

Il y a un gémissement audible. Ils prennent un peu de recul pour prendre leurs distances, comme s’ils n’avaient jamais vu de portefeuille et craignaient qu’il ne soit contagieux.

OK, j’exagère. Mais mes fils pensent que je dois me moderniser et réduire mes effectifs. Ils ne comprennent pas pourquoi je trimballe un morceau de cuir plus gros qu’une rondelle de hockey… et peut-être plus lourd.

Ils font un tirage rapide et montrent leurs portefeuilles fins pour me montrer avec quelle facilité ils se glissent et se retirent. D’une poche avant !

Je ne pourrai jamais mettre mon portefeuille dans ma poche avant. Ce serait fastidieux, laid et probablement embarrassant. Je m’inquiète assez de ce à quoi ça ressemble dans ma poche arrière. Les gens pensent-ils que j’ai une tumeur à la fesse gauche ? Plus probablement, ils voient simplement un vieil homme avec un portefeuille de vieil homme.

Avant de prendre ma retraite, je mettais chaque jour mon portefeuille dans son étui arrière et j’allais travailler. Je restais assis à un bureau presque toute la journée. Ensuite, j’ai appris ce que ce petit paquet faisait à ma colonne vertébrale. J’ai également remarqué le motif délavé et usé dans ma poche arrière gauche – de la taille d’un portefeuille. J’ai donc changé mes habitudes. Le portefeuille est allé dans un tiroir pendant que je travaillais.

J’ai étudié les portefeuilles fins que les garçons me montrent. Ils contiennent l’essentiel : cartes de crédit, permis de conduire, un peu d’argent liquide. Mais pas grand chose d’autre. Regardons maintenant de plus près mon gros casier de rangement.

Je trouve : deux cartes d’assurance médicale, un pass senior pour tous les parcs nationaux, deux cartes AARP expirées, des cartes de visite (service de remorquage et agent d’assurance), une carte de propriétaire d’arme à feu, cinq cartes de crédit et une de débit, une carte de récompense pour conducteur BP. Je n’ai jamais utilisation, un chèque en blanc, une ancienne carte d’assurance dentaire qui n’est plus valable, des reçus d’essence et de restaurant de juillet, cinq cartes-cadeaux et quelques cartes qui me donneront de la glace gratuite et un repas chinois gratuit – si je me souviens de les obtenir tamponné après chaque visite.

Il existe également une carte de membre de l’Illinois Press Association de 2013. Elle affiche avec audace et fierté les lettres PRESS. Je l’ai à côté de mon permis de conduire. Il se trouve dans un tiroir que je peux ouvrir et afficher – comme un badge.

Sous le permis se trouve ma carte d’assurance automobile actuelle, ainsi que deux cartes obsolètes.

Je devrais également mentionner les 42 $ en espèces. Après tout, c’est à cela que servent les portefeuilles, n’est-ce pas ?

Mon inventaire reflète clairement ma philosophie de vie. Ne jetez jamais rien car vous pourriez en avoir besoin un jour. Et – encore mieux – emportez tout cela avec vous partout où vous allez.

Oui, mon portefeuille ressemble plus à un bagage. C’est peut-être une question d’âge. Le portefeuille d’un vieil homme est sacré. C’est une extension importante de qui je suis. Une bouée de sauvetage et fiable, comme un vieil ami. Se séparer serait difficile.

Cependant, mon ami coriace – même vide – a toujours l’air volumineux. Je vois des choses évidentes que je peux lancer. De plus, la majeure partie doit-elle être dans le portefeuille à tout moment ?

Il y a tellement de choses à considérer, donc pour l’instant je vais tout remettre dans mon portefeuille. Pour la prochaine fois, les garçons me verront sortir le monstre de sa cage.

Lonny Caïn, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, était également journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail PaperWork est [email protected]. Ou envoyez-le par courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.