“Certains héros portent des mocassins”: les victimes de coups de couteau de la Saskatchewan sont mortes en aidant les autres – Kelowna Capital News

Certaines des personnes décédées lors du massacre à l’arme blanche de la nation crie de James Smith le mois dernier ont été tuées parce qu’elles essayaient d’aider les autres, selon la GRC.

Les résidents se sont mis en danger et, dans certains cas, ont payé de leur vie pour avoir simplement tenté de protéger les autres dans leur communauté, a déclaré la commissaire adjointe Rhonda Blackmore à La Presse canadienne lors d’une récente entrevue.

“Je pense à ce dicton ‘Tous les héros ne portent pas de capes.’ J’ai appris que certains héros portent des mocassins parce qu’on a vu ça chez James Smith. Protéger les gens simplement parce que c’était la bonne chose à faire », a déclaré Blackmore.

« Ils ne pensaient pas à leur propre sécurité. Et ils se sont mis en danger.

La GRC a déclaré que Myles Sanderson avait tué 11 personnes sur la Première Nation et le village voisin de Weldon le 4 septembre, dont son propre frère, Damien Sanderson. Dix-huit autres personnes ont été blessées.

La sœur d’Herbert Burns, Gloria Lydia Burns, 61 ans, était l’une des victimes décédées en essayant d’aider Bonnie Burns, 48 ​​ans, qui a appelé à l’aide depuis son domicile.

“Quand (Gloria) est arrivée et s’est approchée trop près, c’est là qu’elle a vu le sang et les couteaux, et plutôt que de courir, elle a essayé de faire de son mieux pour s’arrêter, mais ils se sont retournés contre elle”, a déclaré Burns à La Presse canadienne. Elle était conseillère en toxicomanie et première intervenante.

“Elle aimait faire ce qu’elle faisait, et elle croyait vraiment que le Créateur l’aiderait, mais le Créateur a dit ‘non, tu vas au-delà. Vous outrepassez. Vous devez savoir quand aider et quand prendre du recul. Elle a donné sa vie. Et c’est le choix qu’elle a fait.

Bonnie Burns et son fils Gregory Burns, 28 ans, ont également été tués.

Blackmore a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire avec certitude si certaines des victimes décédées en essayant de sauver d’autres personnes avaient pu empêcher de nouvelles attaques.

“Mais je pense que cela parle aux personnes qui se sont engagées à faire ce qu’elles pouvaient pour s’assurer qu’elles aidaient des personnes qui avaient peut-être déjà été blessées”, a-t-elle déclaré.

“Cela témoigne certainement d’actes héroïques qui ont été commis ce matin-là par des individus de James Smith alors qu’ils tentaient de protéger et d’aider les personnes qui s’y trouvaient.”

Myles Sanderson a utilisé une variété d’armes, a déclaré Blackmore, mais elle n’a pas révélé quelles étaient les armes du crime.

Dans l’ensemble, il y avait 13 scènes de crime basées sur le déroulement des attaques. Blackmore a déclaré qu’ils incluaient l’intérieur et l’extérieur des maisons et de certains véhicules.

À ce jour, la police dispose de plus de 250 déclarations de témoins et près de 700 pièces à conviction ont été saisies sur les scènes de crime.

Blackmore a déclaré que la police reconstituait toujours la chronologie des meurtres en utilisant des informations médico-légales et ADN ainsi que les déclarations des témoins. La GRC s’est engagée à publier le calendrier une fois terminé, la police enquêtant toujours sur d’autres personnes d’intérêt possibles.

“L’enquête globale déterminera s’il y avait d’autres parties impliquées”, a déclaré Blackmore.

La police a déclaré que Damien Sanderson n’avait tué personne, mais les preuves montrent qu’il a aidé à planifier les attaques.

La GRC continue de patrouiller la Nation crie de James Smith à la demande des dirigeants locaux.

«Ils voulaient voir cette présence policière renforcée dans leur communauté», a déclaré Blackmore, qui a aidé à patrouiller la Première Nation la semaine dernière.

“Vous pouvez voir l’importance et l’impact d’être là, en fournissant cette assurance.”

Les gendarmes ont également participé à des sueries, à des cérémonies du calumet et l’unité de police autochtone de la GRC recueille de l’équipement de hockey pour les jeunes cet hiver.

“Ainsi, ils peuvent profiter d’un peu de temps et se concentrer uniquement sur le hockey et non sur la tragédie qui s’est déroulée là-bas”, a déclaré Blackmore.

Elle a ajouté que les gendarmes partagent également leur propre chagrin avec la communauté car ils portent eux aussi une partie du traumatisme.

“Ces (victimes) sont des personnes qu’elles connaissaient, à qui elles ont parlé, qui sont importantes pour elles”, a-t-elle déclaré.

“Donc, non seulement ils sont confrontés au traumatisme d’avoir été témoins de scènes de crime horribles – qui étaient vraiment horribles – et … de voir des choses que les humains ne devraient pas avoir à voir et ont du mal à traiter, mais ils ont également perdu des personnes qui étaient très importantes pour ceux qui faisaient partie de cette communauté.

—Mickey Djuric, La Presse canadienne

poignarder en Saskatchewan